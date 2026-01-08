Σάλος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στην Ελβετία, καθώς ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από κάμερες ασφαλείας -χωρίς να έχει επισήμως επιβεβαιωθεί από τις αρχές- φέρεται να έχει καταγράψει την ιδιοκτήτρια του μπαρ στο Κραν Μοντανά, Τζέσικα Μορέτι, να εγκαταλείπει τρέχοντας το φλεγόμενο μπαρ, που σημειώθηκε η τραγωδία με τους 40 νεκρούς και τους πάνω από 100 τραυματίες, έχοντας αρπάξει μόνο την ταμειακή μηχανή της επιχείρησης, χωρίς καν να δοκιμάσει να βοηθήσει τους θαμώνες που έχουν βρεθεί στην πύρινη κόλαση, που δημιουργήθηκε στην επιχείρησή της.

Crans-Montana, il rogo sfiorato e la fuga con la cassa:i video che possono riscrivere le accuse https://t.co/cSHA3pd2dg — Repubblica (@repubblica) January 8, 2026

Μάλιστα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κατηγορίας για παράλειψη παροχής βοήθειας από τους ιδιοκτήτες του κλαμπ «Constellation».

Owner Jessica Moretti of the Crans Montana bar reportedly captured on video (as per Italian media) fleeing the scene with the proceeds of the bar cash register while her bar was going up in flames with her customers still inside https://t.co/BXzwVCqqXd — Johan de Meulemeester🐬 (@johandemeuleme1) January 8, 2026

Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο νυχτερινό κέντρο στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι σοκαριστικά. Και αυτό γιατί ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι, έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας που τη δείχνουν να τρέπεται σε φυγή αντί να μείνει και να βοηθήσει τα θύματα και μάλιστα, να εγκαταλείπει τον χώρο κρατώντας στην αγκαλιά της την ταμειακή μηχανή.

🚨🔥 RUMORES VS HECHOS — CRANS-MONTANA 🇨🇭 Están circulando versiones en redes que aseguran que la propietaria de Le Constellation, Jessica Moretti, fue grabada por cámaras mientras escapaba con la caja de dinero del bar durante el incendio. 🔍💰📹 Antes de que corran teorías,… https://t.co/RYorLyJbV7 — Christian.eth (@cchiramberro) January 7, 2026

Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί αυξάνονται και οι υποψίες για αμέλεια στη διαχείριση των μέτρων ασφαλείας. Η Τζέσικα Μορέτι, 40 ετών, και ο 49χρονος σύζυγός της Ζακ, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μετά τις καταγγελίες για ανεπαρκή πρότυπα ασφαλείας στον χώρο. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο υπόγειο του μπαρ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 116, πολλοί από τους οποίους ήταν ανήλικοι.

Όπως αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος, το βίντεο φέρεται να απεικονίζει την Μορέτι να απομακρύνεται από το μπαρ, ενώ ο σύζυγός της βρισκόταν σε άλλο κατάστημα της επιχείρησης την ώρα της τραγωδίας.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και τη συμπεριφορά των υπευθύνων του χώρου.

Πάντως, το ζεύγος Μορέτι ερευνάται και για ένα περιστατικό επίθεσης σε δημοσιογράφους από ανθρώπους, που φέρονται να είναι υπάλληλοι σε επιχειρήσεις της οικογένειας του. Το περιστατικό έχει επίσης καταγραφεί από κάμερα κινητού και έχει παραδοθεί στον εισαγγελέα.

🚨🇨🇭🇮🇹🎥 FLASH INFO – Des journalistes italiens ont cette fois été menacés de mort et insultés par des proches du gérant du bar de Crans-Montana, Jacques Moretti, devant son restaurant « Le Vieux chalet ». (1 Mattina News)#CransMontana #corse #moretti #incendie #crans pic.twitter.com/LtXR4AJLmC — Le Viseur médias (@leviseur_off) January 6, 2026

«Θα έπρεπε να πουλήσει πολλούς καφέδες για τις αγορές του το ζεύγος Μορέτι»

Στην ελβετική εφημερίδα Blick, ο Γάλλος Σεμπαστιάν Φάντι, δικηγόρος οικογενειών δύο θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά, λέει πως γνωρίζει πολλά ήδη από την έρευνά του για το ζευγάρι των ιδιοκτητών του χώρου. Θεωρεί ανησυχητική την ταχεία συσσώρευση πλούτου των Μορέτι. Ο ίδιος δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien»: «Ο Μορέτι ξεκίνησε ως διευθυντής εστιατορίου, όχι ως ιδιοκτήτης από την αρχή. Ξαφνικά αγόρασε ακίνητα αξίας άνω των τριών εκατομμυρίων φράγκων χωρίς να πάρει ούτε ένα δάνειο».

Ο δικηγόρος λέει πως γνωρίζει μια ολόκληρη σειρά πτωχεύσεων που αφορούσαν τον Ζακ Μορέτι στην Κορσική, τη Γαλλία και την Ελβετία. «Πριν αγοράσει τα εστιατόρια, πλήρωνε 40.000 φράγκα σε ενοίκιο το μήνα. Θα έπρεπε να πουλήσει πολλούς καφέδες για να τα κερδίσει αυτά», δήλωσε ο Φάντι στη «Le Parisien». «Και ξαφνικά έχει μερικά εκατομμύρια σε μετρητά; Πώς είναι δυνατόν;»