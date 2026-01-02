Η γαλλική Μετς ανακοίνωσε ότι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της ομάδας είναι ανάμεσα στους τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς σε μπαρ στο διάσημο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, στην οποία περισσότεροι από 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωής τους, ενώ υπάρχουν 115 τραυματίες.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα

Η γαλλική ομάδα ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι ο 19χρονος, Tahirys Dos Santos, τραυματίστηκε στην πυρκαγιά. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου και νοσηλεύεται.

«Η Μετς με βαθιά λύπη ανακοινώνει ότι ο Tahirys Dos Santos, νεαρός παίκτης του συλλόγου με καταγωγή από το Μον Σεν Μαρτέν, τραυματίστηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ο 19χρονος, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου και νοσηλεύεται», σημειώνει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της, στην επίσημη ιστοσελίδα της αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια στιγμή, η γαλλική ομάδα ζητά από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του νεαρού ποδοσφαιριστή και της οικογένειάς του.

Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana. L’ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026

Η ανακοίνωση της Μετς

«Η Μετς με βαθιά λύπη ανακοινώνει ότι ο Tahirys Dos Santos, νεαρός παίκτης του συλλόγου με καταγωγή από το Μον Σεν Μαρτέν, τραυματίστηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ο 19χρονος, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου και νοσηλεύεται.

Βαθιά συγκλονισμένοι από την είδηση, η διοίκηση, οι παίκτες, οι προπονητές και το προσωπικό του συλλόγου εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον Tahirys σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, καθώς παλεύει με τα τραύματά του.

Ο σύλλογος επιθυμεί επίσης να προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του στην οικογένειά του και συνεργάζεται με τις ιατρικές Αρχές για να κανονίσει τη μεταφορά του Tahirys στο Νοσοκομείο Μερσί, κοντά στο σπίτι του.

Θα παρέχονται ενημερώσεις για την κατάσταση του Ταχιρίς σε περίπτωση που υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Εν τω μεταξύ, η Μετς ζητά από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του Tahirys και της οικογένειάς του».