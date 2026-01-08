Οι οικογένειες των θυμάτων, νεκρών ή τραυματιών, της πυρκαγιάς στο κλαμπ του χιονοδρομικού κέντρου του Κραν Μοντανά στην Ελβετία κατέθεσαν αγωγές στην ελβετική εισαγγελία, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος μίας ομάδας εναγόντων.

«Κάθε οικογένεια κατέθεσε παράσταση πολιτικής αγωγής. Οι αγωγές έγιναν δεκτές από τους εισαγγελείς», δηλώνει ο Ρομέν Ζορντάν απαντώντας με email σε ερώτηση του Reuters χωρίς να διευκρινίσει τον στόχο των αγωγών. Πρόσθεσε ωστόσο ότι κατευθύνονται «κατά παντός υπευθύνου, χωρίς εξαίρεση».

Η έρευνα για την πολύνεκρη τραγωδία την νύκτα της Πρωτοχρονιάς στο κλαμπ «Le Constellation» στρέφεται και κατά του ζεύγους των ιδιοκτητών που θεωρούνται ύποπτοι για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας και άλλα εγκλήματα. Μάλιστα, βίντεο που κάνει από χθες τον γύρο του διαδικτύου εξοργίζει καθώς δείχνει την ιδιοκτήτρια να εγκαταλείπει το φλεγόμενο μπαρ, έχοντας στην αγκαλιά της την ταμειακή μηχανή, την ώρα που νέοι άνθρωποι πλάι της καίγονται ζωντανοί.

Την ώρα που οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες πυρασφάλειας και ασφάλειας στο κλαμπ, οι τοπικές αρχές παραδέχθηκαν την Τρίτη ότι κανείς έλεγχος δεν είχε πραγματοποιηθεί στο «Le Constellation» τα τελευταία έξι χρόνια.