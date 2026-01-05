Η τοπική κοινωνία του Κραν Μοντανά αλλά και ο πλανήτης παραμένουν συγκλονισμένοι από την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και άφησε πίσω της πολλούς τραυματίες.

Η κοινότητα του Κραν Μοντανά προχώρησε σε μια πολύ συγκινητική κίνηση, εκφράζοντας τη θλίψη της για τα θύματα αλλά και την αλληλεγγύη της στους τραυματίες και σε όσους τους βοηθούν.

Δεκάδες σκιέρ σχημάτισαν μια τεράστια καρδιά στο χιόνι

Δεκάδες σκιέρ πραγματοποίησαν σε μια πίστα του θερέτρου μια κατάβαση με σλάλομ και κατέληξαν όλοι μαζί να σχηματίζουν μια τεράστια καρδιά στο χιόνι, ως ένδειξη πένθους για τα θύματα αλλά και αλληλεγγύης για τους τραυματίες και όσους τους βοηθούν.

«Στεκόμαστε ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή»

Η τοπική κοινότητα δημοσιοποίησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ένα κείμενο γραμμένο σε τέσσερις γλώσσες.

Το κείμενο:

«Με βαθιά αλληλεγγύη, η Κραν Μοντανά και ολόκληρη η κοινότητα του σκι πενθούν μαζί.

Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα, καθώς και με όσους παρέχουν φροντίδα, βοήθεια και υποστήριξη.

Στεκόμαστε ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Crans Montana (@cransmontana)

Δείτε το βίντεο