Το βίντεο ντοκουμέντο αλλά και φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για το πώς ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο θέρετρο Κραν Μοντανά στην Ελβετία μπήκαν στο μικροσκόπιο ανθρώπων της αγοράς οι οποίοι μίλησαν στη «Ζούγκλα»

Όπως φαίνεται από το βίντεο, το ταβάνι του μπαρ έχει επενδυθεί με ένα υλικό το οποίο είναι αφρώδες και ηχοαπορροφητικό αλλά φλέγεται.

Χρησιμεύει δηλαδή στο να απορροφά τον ήχο, να δημιουργεί μια ηχομόνωση στο μαγαζί κι έτσι η μουσική να μην ακούγεται εξωτερικά του χώρου.

Το υλικό αυτό το οποίο είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, ή αφρώδης μελαμίνη, συνήθως με χαρακτηριστικό σχήμα πυραμίδας ή αυγοθήκης, χρησιμοποιείται επίσης για τη βελτίωση της ακουστικής σε χώρους, μειώνοντας την αντήχηση και τον θόρυβο.

Σήμερα το συναντάμε σε στούντιο, home cinemas, γραφεία, αίθουσες συσκέψεων , νυχτερινά κέντρα, τηλεοπτικά στούντιο, ακόμα και σε αυτοκίνητα.

Οι παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα πως στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα πως το υλικό αυτό έπιασε φωτιά. Αυτό σύμφωνα με τους ίδιους σημαίνει πως το συγκεκριμένο υλικό που είχε τοποθετηθεί δεν ήταν πυροανθεκτικό.

Όπως εξηγούν: «Στην αγορά πια κυκλοφορούν πάνελ ηχομόνωσης πυροανθεκτικά και άκαυτα, που σημαίνει πως δεν αρπάζουν φωτιά. Κυκλοφορούν όμως και πάνελ πιο φθηνά σε τιμή τα οποία αρπάζουν αμέσως. Προφανώς στο συγκεκριμένο μπαρ είχαν τοποθετηθεί τέτοια πάνελ , τα οποία φυσικά είναι και πιο φθηνά με αποτέλεσμα να καούν αμέσως και να συμβεί η τραγωδία. Εάν είχαν τοποθετηθεί τα πυροανθεκτικά δεν θα μπορούσε να επεκταθεί η φωτιά».

Ένα ανάλογο περιστατικό που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία, είχε συμβεί παλαιότερα σε τηλεοπτικό στούντιο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του. Συγκεκριμένα ένας τεχνικός ο οποίος χρησιμοποιούσε οξυγονοκόλληση ακούμπησε τέτοιο πάνελ με αποτέλεσμα να αρπάξει αμέσως φωτιά.

Οι παράγοντες της αγοράς τονίζουν στη «Ζούγκλα» πως «όσοι έχουν προμηθεύτεί τέτοια πάνελ, επιχειρηματίες αλλά και ιδιώτες θα πρέπει να είναι πολλοί προσεκτικοί όσον αφορά στην ποιότητα». Οι ίδιοι συμβουλεύουν πως «θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν για το εάν τα πάνελ αυτά αρπάζουν αμέσως ή έχουν υψηλή πυραντίσταση, διότι το κακό δεν αργεί να γίνει».

«Στην αγορά τα περισσότερα πια που κυκλοφορούν έχουν υψηλή πυραντίσταση ή είναι άκαυστα. Το πρόβλημα είναι κυρίως στα παλαιά που έχουν τοποθετηθεί», διευκρινίζουν οι ίδιοι.