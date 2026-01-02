Από βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί επάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία ακούμπησαν σχεδόν στο ταβάνι, προκλήθηκε η φωτιά που οδήγησε στο θάνατο 40 ατόμων στο θέρετρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι Αρχές, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Beatrice Pilloud, δήλωσε ότι η «φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία μετακινήθηκαν πολύ κοντά στο ταβάνι. Από εκεί, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα» αναφέρει, προσθέτοντας ότι έχουν συλλεχθεί αρκετά βίντεο από το περιστατικό.

Όπως λέει, έχουν πραγματοποιηθεί συνεντεύξεις με όσους κατάφεραν να διαφύγουν, καθώς και με τους δύο Γάλλους διαχειριστές του χώρου. Παράλληλα, έχουν παραδοθεί λίστες με τα άτομα που βρίσκονταν στο μπαρ το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Τα εγκαύματα που έχουν υποστεί πολλοί από τους τραυματίες – στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά – από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά είναι τόσο σοβαρά που Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες πριν ταυτοποιηθούν τα θύματα.

«Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)… περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο αριθμός των νεκρών εκτιμάται για την ώρα στους 40, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας Valais, Mathias Reynard, σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Ο ίδιος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και είπε ότι «πολλοί άνθρωποι» λαμβάνουν φροντίδα και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και ότι εργάζονται επίσης για την ταυτοποίηση των θυμάτων «το συντομότερο δυνατό».

Μάλιστα, πρόσθεσε πως 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε εξειδικευμένα κέντρα για εγκαύματα προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη θεραπεία. Παράλληλα, δήλωσε ότι εξειδικευμένοι γιατροί συμβάλουν επίσης για να υποστηρίξουν όσους βρίσκονται στα νοσοκομεία του Βαλέ.

Σημείωσε ότι υπήρξε επικοινωνία με τον υπουργό Υγείας της Γαλλίας και ότι οι μεταφορές ασθενών «έχουν ήδη ξεκινήσει σε γαλλικά νοσοκομεία».

Οι ελβετικές υγειονομικές Αρχές έλαβαν επίσης μια «προσφορά βοήθειας για τη φροντίδα τραυματισμένων ασθενών» από την Ιταλία, με ασθενείς να μεταφέρονται στη βόρεια Ιταλία, δήλωσε ο Ρεϊνάρ.

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ που ζούσε στο Ντουμπάι, είναι ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός της τραγωδίας, καθώς είναι σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων.

Αστυνομία: Η ταυτοποίηση των νεκρών συνεχίζεται – Ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας, Frederic Gisler τόνισε ότι η ταυτοποίηση των 40 θυμάτων συνεχίζεται. «Αυτή είναι η προτεραιότητά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε ότι διαθέτουν τους «απαραίτητους πόρους για να το κάνουν αυτό» με εξειδικευμένη υποστήριξη. Ωστόσο, σημείωσε πως υπάρχουν επίσημες διαδικασίες που «απαιτούν χρόνο» και περιλαμβάνουν τη συνεργασία με αρκετές άλλες χώρες.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι 113 από τους 119 τραυματίες έχουν επίσημα ταυτοποιηθεί και ότι η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης των έξι άλλων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Επιπλέον, ο Pierre-Antoine Lengen, επικεφαλής της Ελβετικής Δικαστικής Αστυνομίας είπε ότι η ταυτοποίηση των νεκρών είναι «απόλυτη προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή και πρόσθεσε ότι σχεδόν κάθε αστυνομική αρχή στην περιοχή αξιοποιείται.

«Δεν επιτρέπονται λάθη. Πρέπει να επιστρέψουμε τα σωστά λείψανα στις οικογένειες», ανέφερε ενδεικτικά.

«Να αποδοθούν ευθύνες», ζητά Ιταλός ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι από το σημείο της τραγωδίας

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, έφτασε το μεσημέρι στο σημείο της τραγωδίας στο κλαμπ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου κατέθεσε λουλούδια.

Δεκατρείς Ιταλοί παραμένουν στο νοσοκομείο, με πέντε από αυτούς να έχουν υποστεί «σοβαρά τραύματα και εγκαύματα», σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών.

Ο Ταγιάνι δήλωσε νωρίτερα ότι μόνο τρεις από τους τραυματίες που νοσηλεύονται δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι 13 Ιταλοί νοσηλεύονται και έξι παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ που ζούσε στο Ντουμπάι, είναι ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός της τραγωδίας, καθώς οι αρχές αγωνίζονται για την ταυτοποίηση των νεκρών, αλλά και των τραυματιών.

«Σε ό,τι αφορά την έρευνα γύρω από το φονικό συμβάν, ο γενικός εισαγγελέας (της Ελβετίας) μου είπε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεκάδες ανακρίσεις. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ευθύνες για αυτή την τεράστια τραγωδία», δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ. «Κάτι εδώ πήγε στραβά, κάτι δεν λειτούργησε, αλλά εναπόκειται στη δικαιοσύνη να διεξαγάγει την έρευνα και να αποδώσει ευθύνες», σημείωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Η γαλλική εφημερίδα Le Midi Libre ανέφερε ότι μια Γαλλίδα ταυτοποίηθηκε μεταξύ των νεκρών στην πυρκαγιά. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε.

Η Ιταλία και η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν δηλώσει ότι ορισμένοι από τους υπηκόους τους εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Αυστραλία έχει επίσης δηλώσει ότι ένας Αυστραλός υπήκοος τραυματίστηκε.

Αγνοείται 15χρονη ελληνικής καταγωγής, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας

Σημειώνεται πως τη 15χρονη ελληνικής καταγωγής Αλίκη Καλλέργη, που βρισκόταν στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά, όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά, αναζητούν οι συγγενείς της, κάνοντας εκκλήσεις μέσα από τα social media για πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με 3 φίλες.

Η νεαρή έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμη κάτοικος Ελβετίας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Ελβετή.

Ο αδερφός της Αλίκης έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο μετά το ξέσπασμα της φωτιά στο μπαρ» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: +41789040021.

Την πληροφορία πως ανάμεσα στους αγνοούμενους υπάρχει νεαρή Ελληνίδα, επιβεβαιώνουν και πηγές του υπουργείου Εξωτερικών.

Τελετή στις 9 Ιανουαρίου στο Κραν-Μοντανά

Ο Mathias Reynard ανέφερε ότι μια τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Κραν-Μοντανά την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, η οποία θα είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να συναντηθούν ως κοινότητα «για να βιώσουν μαζί αυτό το εθνικό πένθος».

Πρόσθεσε ότι ένα βιβλίο συλλυπητηρίων θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Συνομοσπονδίας από το Σάββατο για όποιον θέλει να μοιραστεί ένα μήνυμα συμπαράστασης σε όσους έχουν πληγεί από την πυρκαγιά.