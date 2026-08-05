Πρόκειται για το ανώτερο επίπεδο (δεύτερο στάδιο) ενός πυραύλου Falcon 9, το οποίο είχε εκτοξευθεί τον Ιανουάριο του 2025 μεταφέροντας σεληνιακούς προσεδαφιστές. Λόγω ενός συνδυασμού βαρυτικών αλληλεπιδράσεων και της επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας, το ανενεργό τμήμα του πυραύλου παρέκκλινε από την αρχική του τροχιά και κατέληξε σε πορεία σύγκρουσης με τη Σελήνη.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στις 09:35 ώρα Ελλάδας (06:35 GMT), κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, στη βορειοδυτική περιοχή της ορατής πλευράς της Σελήνης, δηλαδή της πλευράς που είναι στραμμένη προς τη Γη. Το δεύτερο στάδιο του Falcon 9 είχε μήκος περίπου 14 μέτρα, όσο ένα πενταώροφο κτίριο, και βάρος περίπου 4 τόνους. Η πρόσκρουση έγινε με ταχύτητα που εκτιμάται μεταξύ 8.400 και 8.700 χιλιομέτρων την ώρα.

Η ενέργεια της σύγκρουσης, ισοδύναμη με περίπου 3 τόνους ΤΝΤ, εκτιμάται ότι δημιούργησε έναν νέο κρατήρα διαμέτρου από 17 έως 27 μέτρα και βάθους περίπου 5 μέτρων. Παράλληλα, η πρόσκρουση αναμενόταν να εκτοξεύσει ένα μεγάλο νέφος σεληνιακής σκόνης και θραυσμάτων (ejecta plume), το οποίο αστρονόμοι σε όλο τον κόσμο επιχείρησαν να καταγράψουν με τηλεσκόπια, καθώς η μελέτη του μπορεί να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη σύσταση και τις φυσικές ιδιότητες του σεληνιακού εδάφους.

Η πρόσκρουση δεν εγκυμονούσε κανέναν κίνδυνο για τη Γη ή για τις διαστημικές αποστολές, ωστόσο αποτελεί ένα σημαντικό επιστημονικό γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της γεωλογίας της Σελήνης.

Ακόμα δεν υπάρχουν βίντεο τα οποία να δείχνουν καθαρά την πρόσκρουση του πύραυλου.

Για να έχετε μια εικόνα για το πως μπορεί, πιθανότατα, να προσέκρουσε, σας παραθέτουμε ένα βίντεο από μετεωρίτη που συγκρούεται με την σελήνη πριν από μερικούς μήνες.