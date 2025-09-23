Hγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν χθες, Δευτέρα, στον ΟΗΕ για να στηρίξουν το Κράτος της Παλαιστίνης, μια διπλωματική στροφή- ορόσημο σχεδόν δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την έντονη αντίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ, τα 158 θα αναγνωρίσουν το δικαίωμα των Παλαιστινίων να υπάρχουν ως γεωγραφική και πολιτική οντότητα πριν λήξει η γενική συνέλευση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η χώρα του αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης στη διάρκεια συνόδου που συνδιοργάνωσε το Παρίσι με τη Σαουδική Αραβία, ένα ορόσημο που θα μπορούσε να ενισχύσει το ηθικό των Παλαιστινίων, αλλά δεν μοιάζει ικανό να αλλάξει σημαντικά την κατάσταση επί του πεδίου.

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ επειδή ήρθε η ώρα για την ειρήνη», τόνισε στην ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος και τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να απελευθερωθούν οι όμηροι, να σταματήσει ο πόλεμος, οι σφαγές και η φυγή των ανθρώπων. Ήρθε η ώρα επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη».

Απέχουμε ελάχιστα από το να είναι αδύνατο να πετύχουμε την ειρήνη, είπε ακόμη για να προσθέσει ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον πόλεμο».

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «αποτύχαμε να οικοδομήσουμε διαρκή ειρήνη». Αναφερόμενος στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκαν από τη Χαμάς, υπενθύμισε ότι «τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την καταφυγή στην τρομοκρατία». Χαρακτήρισε αυτές τις επιθέσεις ως «μια πληγή που είναι ακόμη ανοιχτή».

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, οι θέσεις της ισραηλινής αντιπροσωπείας ήταν άδειες.

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

Το Ισραήλ έχει προκαλέσει την καταδίκη της διεθνούς κοινότητας για τον τρόπο που διεξάγει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Γάζα, όπου περισσότεροι από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου. Εξάλλου τις τελευταίες εβδομάδες ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε την ευρεία, χερσαία επιχείρησή του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του θύλακα.

«Πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», δήλωσε ο Μακρόν στην έναρξη της χθεσινής συνόδου.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την ίδια τη δυνατότητα μιας λύσης δύο κρατών, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια», τόνισε προτού ανακοινώσει την αναγνώριση από το Παρίσι ενός παλαιστινιακού κράτους, προκαλώντας το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Σημαντική η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, η κυβέρνηση του οποίου αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος το 2024, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από διάφορες χώρες τον τελευταίο καιρό είναι πολύ σημαντική.

«Έχουμε δύο χώρες (μόνιμα μέλη) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη Βρετανία και τη Γαλλία, που αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης και κατά δεύτερον στη δυτική κοινωνία (….) υπάρχει σήμερα μια μεγάλη πλειοψηφία χωρών που ήδη αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος», εξήγησε.

Ο Μακρόν παρουσίασε το πλαίσιο για μια ανανεωμένη Παλαιστινιακή Αρχή η οποία θα πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, ωστόσο ανέφερε την επίτευξη εκεχειρίας με το Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η Χαμάς ως προϋποθέσεις για τη λειτουργία γαλλικής πρεσβείας στην Παλαιστίνη.

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Βέλγιο και το Μονακό ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, ότι αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

Συνολικά περισσότερα από τα τρία τέταρτα των 193 χωρών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

«Καλούμε όσους δεν το έχουν πράξει ακόμη, να το κάνουν», δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς μιλώντας στη σύνοδο μέσω βιντεοσύνδεσης, καθώς οι ΗΠΑ δεν του παρείχαν βίζα για να μπορέσει να παραστεί διά ζώσης.

«Ζητάμε την υποστήριξή σας ώστε η Παλαιστίνη να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ», πρόσθεσε, ενώ υποσχέθηκε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και να προκηρύξει εκλογές σε διάστημα ενός έτους μετά την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Η αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί το κράτος της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ έχει καθεστώς παρατηρητή και δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Για να γίνει πλήρες μέλος του ΟΗΕ η Παλαιστίνη θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου οι ΗΠΑ έχουν δικαίωμα βέτο.

Τι σημαίνει πρακτικά το κύμα αναγνωρίσεων

Η Παλαιστίνη είναι κράτος με διεθνή αναγνώριση, αλλά χωρίς πραγματική υπόσταση.

Διαθέτει μεγάλο βαθμό διεθνούς αναγνώρισης, διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό και ομάδες που συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όμως, λόγω της μακρόχρονης διαμάχης με το Ισραήλ, δεν έχει διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα, ούτε πρωτεύουσα ούτε στρατό. Εξαιτίας της ισραηλινής στρατιωτικής κατοχής στη Δυτική Όχθη, η Παλαιστινιακή Αρχή, που συστάθηκε μετά τις ειρηνευτικές συμφωνίες της δεκαετίας του 1990, δεν ασκεί πλήρη έλεγχο στα συγκεκριμένα εδάφη ή τον πληθυσμό της. Η Γάζα, όπου επίσης το Ισραήλ είναι δύναμη κατοχής, βρίσκεται εν μέσω ενός καταστροφικού πολέμου.

Έτσι, δεδομένου ότι η Παλαιστίνη παραμένει ένα οιονεί κράτος, η αναγνώριση λειτουργεί κυρίως σε συμβολικό επίπεδο. Η κίνηση συνιστά μια ισχυρή ηθική και πολιτική δήλωση, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά την πραγματικότητα. Ωστόσο, ο συμβολισμός είναι ισχυρός.

Δείτε τον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης

Σημειώνεται ότι χθες είχε προηγηθεί η αναγνώριση από τη Βρετανία, τον Καναδά, την Πορτογαλία και την Αυστραλία, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες χώρες.

Συνολικά πάνω από 150 χώρες – μέλη του ΟΗΕ, έχουν ήδη αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης.

Το παράδειγμα της Γαλλίας ακολούθησαν άλλες 4 χώρες και συγκεκριμένα: το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ανδόρα, το Σαν Μαρίνο και η Μάλτα.

Επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής οι 16 από τις 27 χώρες της ΕΕ έχουν προβεί στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

Αυτές είναι οι πιο κάτω: Γαλλία, Κύπρος, Μάλτα, Σλοβακία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Σουηδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Σλοβενία, Πορτογαλία.

Αντίστοιχα, 11 χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, δεν έχουν προβεί σε αναγνώριση.

Οι χώρες αυτές είναι: Αυστρία, Κροατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία και Ολλανδία.

Ακόμη υπάρχουν 3 ευρωπαϊκές χώρες, που είναι μέλη του ΝΑΤΟ και έχουν προβεί στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Είναι η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Βρετανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος, αν και διατηρεί άριστες σχέσεις με το Ισραήλ και προμηθεύεται πλήθος αμυντικών συστημάτων, έχει προβεί στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Σε αντιδιαστολή με την Ελλάδα, που ανήκει στα κράτη της ΕΕ που δεν έχουν προβεί σε αναγνώριση.

H ιστορία του Κράτους της Παλαιστίνης

Το Κράτος της Παλαιστίνης ιδρύθηκε επίσημα από την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) στο Αλγέρι στις 15 Νοεμβρίου 1988. Η Αλγερία ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το νέο κράτος .

Περίπου πενήντα χώρες ακολούθησαν το παράδειγμά τους: μέλη του Αραβικού Συνδέσμου, μέλη του πρώην σοβιετικού μπλοκ, καθώς και αρκετές αφρικανικές και ασιατικές χώρες.

Ακολούθησαν αρκετά κύματα αναγνώρισης. Το 2010 και το 2011 ειδικότερα, οι περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής αναγνώρισαν με τη σειρά τους την Παλαιστίνη.

Αργότερα ήρθαν οι πρώτες αναγνωρίσεις από ευρωπαϊκές χώρες – η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Κύπρος αναγνώρισαν όλες το Κράτος της Παλαιστίνης πριν γίνουν δεκτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τεχνικά, η Σουηδία ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Παλαιστίνη, ενώ ήταν ήδη μέλος της ΕΕ . Μετά τις αναμενόμενες σημερινές ανακοινώσεις, το παλαιστινιακό κράτος θα αναγνωριστεί από 16 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ , αν και η Ουγγαρία και η Τσεχία αμφισβητούν πλέον την προηγούμενη αναγνώρισή τους.

Από τα 54 κράτη μέλη της Αφρικανικής Ένωσης , μόνο η Ερυθραία και το Καμερούν, που έχουν στενούς δεσμούς με το Ισραήλ, δεν αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη. Η Αφρικανική Ένωση, ως οργανισμός, υποστηρίζει ανοιχτά τον παλαιστινιακό σκοπό και χορηγεί στην Παλαιστίνη καθεστώς κράτους παρατηρητή .

Κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, η Παλαιστίνη έγινε μέλος της UNESCO το 2011 , γεγονός που οδήγησε στην αναστολή των πληρωμών των ΗΠΑ προς τον οργανισμό. Οι ΗΠΑ αποχώρησαν επίσημα από την UNESCO το 2017. Υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, το 2023, οι ΗΠΑ επανεντάχθηκαν στην UNESCO, αλλά άφησαν για άλλη μια φορά αυτόν τον θεσμό αφιερωμένο στον πολιτισμό και την εκπαίδευση μετά την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία το 2025 .

Το Κράτος της Παλαιστίνης έγινε δεκτό στις 29 Νοεμβρίου 2012, ως κράτος παρατηρητής του ΟΗΕ, μετά από ψηφοφορία με 138 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 41 αποχές.

Το 2015, έγινε συμβαλλόμενο μέρος του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου . Είναι επίσης παρατηρητής μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), συνδεδεμένο μέλος της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και, από το 2018, μέλος του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW).

Μποϊκοτάζ από ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έκαναν μποϊκοτάζ στη χθεσινή σύνοδο. Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εξετάσει πώς θα απαντήσει στις ανακοινώσεις των χωρών περί αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους μετά την επιστροφή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από τη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.

«Αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε να αποτελέσουν θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων στο μέλλον», τόνισε ο Ντανόν.

Ο Νετανιάχου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον.