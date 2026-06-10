Ο πάπας Λέων ΙΔ’, ο οποίος έχει υποστηρίξει ένθερμα τα δικαιώματα των φυλακισμένων, επισκέφθηκε σήμερα μια από τις μεγαλύτερες φυλακές της Ισπανίας και έκανε έκκληση στις κρατούμενες και στους κρατουμένους να επανορθώσουν για τα εγκλήματά τους και να δεσμευτούν ότι θα ζήσουν μια καλύτερη ζωή.

Μιλώντας σε μεικτό σωφρονιστικό ίδρυμα έξω από τη Βαρκελώνη, στην πρώτη επίσκεψη πάπα σε ισπανική φυλακή, ο ποντίφικας σχολίασε ότι το παρελθόν ενός ανθρώπου “δεν καταδικάζει το μέλλον, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής των αποφάσεών μας και των επιλογών μας”.

Η Βαρκελώνη είναι ο δεύτερος από τους τρεις σταθμούς στην περιοδεία του πάπα. Αργότερα σήμερα η επίσκεψή του θα κορυφωθεί όταν θα εγκαινιάσει τον Πύργο του Ιησού Χριστού, το σημαντικότερο νέο τμήμα της Σαγράδα Φαμίλια, του εμβληματικού ναού του Αντόνι Γκαουντί, που είναι και ο υψηλότερος ναός στον κόσμο.

Την Κυριακή ο Πάπας προσευχήθηκε μαζί με χιλιάδες νέους ανθρώπους στη Μαδρίτη, σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση.