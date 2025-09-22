Σοκ προκαλεί υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένας 35χρονος άνδρας κατηγορείται ότι κρατούσε τέσσερα άτομα αιχμάλωτα στο υπόγειο του σπιτιού του στη Νότια Καρολίνα, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται μετά τον θάνατο μιας γυναίκας.

Ο Donnie Ray Birchfield Jr. συνελήφθη την 1η Αυγούστου και αντιμετωπίζει σειρά βαριών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων εκμετάλλευση ευάλωτων ενηλίκων, οικονομική απάτη, παράνομη κατακράτηση και ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με το Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Λάνκαστερ.

Ο θάνατος που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου»

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν τον Ιούλιο, όταν ενημερώθηκαν για τον θάνατο μίας γυναίκας στο σπίτι του 35χρονου. Ο Birchfield εμφανιζόταν ως μοναδικός φροντιστής τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της, ωστόσο η σχέση του με το ζευγάρι παραμένει αδιευκρίνιστη. Κατά την έρευνα, οι Αστυνομικοί εντόπισαν ενδείξεις κακοποίησης, αλλά και παραμέλησης της ιατρικής περίθαλψης.

Η έρευνα αποκάλυψε σύντομα ότι στο ίδιο σπίτι κρατούνταν και άλλα τρία άτομα. Σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης, ο 35χρονος φέρεται να έλεγχε τη διατροφή, την προσωπική υγιεινή και την επικοινωνία τους, ουσιαστικά στερώντας τους κάθε ελευθερία.

Δέκα χρόνια εγκλωβισμού

Η νεκρή γυναίκα και ο σύζυγός της θεωρούνταν ανίκανοι να φροντίσουν τον εαυτό τους, ενώ οι άλλες δύο κρατούμενες γυναίκες φέρονται να είχαν προσωπική σχέση με τον Birchfield. Η μία ζούσε στο σπίτι του από το 2015 και η άλλη από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ζούσε εις βάρος των θυμάτων

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόταν οικονομικά τα θύματά του, χρησιμοποιώντας τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για να καλύπτει προσωπικά του έξοδα. Μόνο το 2024, φέρεται να δαπάνησε σχεδόν 12.000 δολάρια από τα χρήματα του ηλικιωμένου ζευγαριού για την αποπληρωμή δανείων πιστωτικών καρτών.

Γείτονας του κατηγορουμένου εξέφρασε τον αποτροπιασμό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι άρρωστος άνθρωπος αυτός που κάνει κάτι τέτοιο!».

Η συνέχεια της έρευνας

Η Αστυνομία αναμένει την ιατροδικαστική έκθεση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή, ώστε να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κατηγοριών. Ο Birchfield παραμένει υπό κράτηση χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.