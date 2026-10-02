Μια 94χρονη Εβραία δικηγόρος έδωσε το παρών στην διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, και συγκίνησε με τα λόγια της για τη γενοκτονία στη Γάζα που έχει διαπράξει το Ισραήλ.

Πρόκειται για την Μάργκαρετ Όουεν, η οποία για χρόνια ασκούσε την δικηγορία, με ειδικότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 94χρονη, χωρίς να διστάσει ούτε στιγμή, γύρισε και μίλησε μπροστά στην κάμερα για αυτό το φριχτό έγκλημα που έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινότητα.

Το βίντεο με την 94χρονη δικηγόρο συγκινημένη στη διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης:

Η κα. Όουεν έχει παρευρεθεί σε περίπου δώδεκα διαδηλώσεις στο Λονδίνο κρατώντας ένα πανό, στο οποίο αναγράφεται «εναντιώνομαι στη γενοκτονία, στηρίζω το Palestine Action».

«Είμαι 94 ετών και βρίσκομαι εδώ επειδή είμαι πάρα, πάρα, πάρα πολύ θυμωμένη και είμαι Εβραία», είπε αρχικά η κα. Όουεν.

Στη συνέχεια, εξέφρασε το παράπονό της: «Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ο Έντ Μιλίμπαντ, τον οποίο αγαπώ πολύ και θαυμάζω, δεν μπόρεσε να κάνει περισσότερα, και δεν μπόρεσε να πει ότι πρόκειται για γενοκτονία, ενώ εξακολουθεί να μην μπορεί να πει να σταματήσει κάθε προμήθεια όπλων προς το Ισραήλ».

Τι ζήτησε η 94χρονη δικηγόρος από τον Βρετανό Πρωθυπουργό;

«Αυτό που θέλω να κάνει ο Άντι Μπέρναμ όταν θα εκφωνήσει την ομιλία του την Τρίτη, είναι να άρει την απαγόρευση των διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη, όχι σε μερικές εβδομάδες, αυτή την εβδομάδα, τώρα, να άρει την απαγόρευση των διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη.

Να αναγνωρίσει ότι πρόκειται για γενοκτονία, να σταματήσει κάθε προμήθεια όπλων στο Ισραήλ και να σταματήσει αυτή την τρελή, τρελή, τρελή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων να χρησιμοποιείται η αστυνομία για να συλλάβει εντελώς αθώους ανθρώπους που έχουν δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στην ειρηνική διαμαρτυρία», είπε με αφορμή τις αδιάκοπες συλλήψεις διαδηλωτών στο Λονδίνο.

«Αυτό πληρώνουν οι φορολογούμενοι, είναι εντελώς τρελό. Είμαι η Μάργκαρετ Όουεν, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε.

«Είμαι θυμωμένη και βαθιά αναστατωμένη»

Ο youtuber που πήρε την δήλωση από την ηλικιωμένη της είπε: «Στα μάτια του κράτους, μια 94χρονη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια επικίνδυνη υποστηρίκτρια τρομοκρατών. Αυτό λένε, λένε ότι είσαι τρομοκράτης».

«Είμαι θυμωμένη και βαθιά αναστατωμένη ως δικηγόρος, θυμάμαι όταν ήμουν 13 ετών, το τέλος του πολέμου το 1945 και τον ενθουσιασμό για την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και τη Νυρεμβέργη, «ποτέ ξανά». Μπορείς να καταλάβεις, Όουεν, γιατί στα 94 μου είμαι τόσο αναστατωμένη;», είπε κλείνοντας η Μάργκαρετ Όουεν.

Λίγα λόγια για την 94χρονη δικηγόρο

Η Μάργκαρετ Όουεν γεννήθηκε το 1932 σε μια οικογένεια που επίσης κουβαλούσε μια επώδυνη ιστορία. Οι δύο μεγάλες θείες της και άλλοι συγγενείς της δολοφονήθηκαν στο Ολοκαύτωμα, στα δάση του Πανεριαί το 1941, έξω από το Βίλνιους.

Ο πατέρας της ήταν δικηγόρος και η μητέρα της γιατρός. Ήταν «πολύ καλοί γονείς», δήλωσε. «Είμαι σίγουρη ότι και η μητέρα μου θα διαμαρτυρόταν έξαλλα».

Αφού σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, απέκτησε την ιδιότητα της δικηγόρου σε μια εποχή που το εκπαιδευτικό σύστημα και το νομικό επάγγελμα ήταν «πολύ μισογυνικά». Υπήρχαν μόνο δύο γυναίκες που σπούδαζαν Νομική στο έτος της, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αργότερα ταξίδεψε στο Ισραήλ για εννέα μήνες, αλλά μετά από μόλις τρεις, «άρχισα να βλέπω πόσο απολυταρχικό ήταν. Είδα όλη αυτή την πλύση εγκεφάλου», τόνισε.

«Φοβάμαι ότι δεν είμαι εγώ η τρομοκράτης», δήλωσε η ηλικιωμένη. «Αλλά το Ισραήλ είναι ένα κράτος-τρομοκράτης, και εμείς είμαστε συνένοχοι στην υποστήριξη ενός κράτους-τρομοκράτη».