Την φωτογραφία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, μετά τη σύλληψή του κατάφεραν να κρεμάσουν σε τοίχο στο Λούβρο ακτιβιστές της ομάδας «Όλοι μισούν τον Ίλον», αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πόσο σαθρά είναι τα μέτρα προστασίας του μουσείου με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο.

Η εικόνα που μπήκε σε χρυσή κορνίζα έγραφε από κάτω «Ιδρώνει τώρα»

Εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε: «Σκεφτήκαμε να δείξουμε στον πρώην πρίγκιπα Άντριου πώς θα τον θυμάται ο κόσμος, ανεβάζοντας αυτή την εμβληματική φωτογραφία της σύλληψής του, στο Λούβρο».

Η φωτογραφία και η λεζάντα εμφανίστηκαν για 15 λεπτά προτού τις

Η εικόνα, η οποία ήταν μέσα σε ένα χρυσό πλαίσιο, είχε τη λεζάντα «Ιδρώνει Τώρα – 2026».

αφαιρέσει το προσωπικό του Λούβρου.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Άντριου #έκπτωτος πρίγκηπας #Έπστιν #Λούβρο #υπόθεση Έπσιν