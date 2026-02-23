Την φωτογραφία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, μετά τη σύλληψή του κατάφεραν να κρεμάσουν σε τοίχο στο Λούβρο ακτιβιστές της ομάδας «Όλοι μισούν τον Ίλον», αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πόσο σαθρά είναι τα μέτρα προστασίας του μουσείου με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο.

Εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε: «Σκεφτήκαμε να δείξουμε στον πρώην πρίγκιπα Άντριου πώς θα τον θυμάται ο κόσμος, ανεβάζοντας αυτή την εμβληματική φωτογραφία της σύλληψής του, στο Λούβρο».

Η φωτογραφία και η λεζάντα εμφανίστηκαν για 15 λεπτά προτού τις

Η εικόνα, η οποία ήταν μέσα σε ένα χρυσό πλαίσιο, είχε τη λεζάντα «Ιδρώνει Τώρα – 2026».

Activists hung a framed photo of Andrew Mountbatten-Windsor inside the Louvre, showing him slouching in the back of a car as he left a police station, looking aghast. King Charles III’s brother is accused of sending convicted sex offender Epstein confidential documents. pic.twitter.com/GyJ9XJlfdM — DW News (@dwnews) February 22, 2026

αφαιρέσει το προσωπικό του Λούβρου.