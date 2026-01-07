Το γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο με άνδρα στην Παντζάμπ που σώζει ένα πουλί. Το πουλί μπλέχτηκε σε καλώδια και όπως φαίνεται στο βίντεο, πανικοβλημένο προσπαθεί να ξεφύγει.

Ένας άνδρας από το πλήθος όταν ήρθε αντιμέτωπος με αυτό το θέαμα, έσπευσε να το βοηθήσει, ώστε να απεγκλωβιστεί.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι ο άνδρας κρεμάστηκε από έναν γερανό κοντά σε έναν στύλο φωτισμού και παρά τον κίνδυνο, χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, έκοψε το καλώδιο και απελευθέρωσε το πουλί.

