Kινητικότητα καταγράφεται στις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις από το Κρεμλίνο, μια αντιπροσωπεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να δώσει το «παρών» στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί εντός της εβδομάδας, σηματοδοτώντας μια εξέλιξη που είχε να συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι «θα είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωποι των ΗΠΑ θα συμμετέχουν στο φόρουμ από το 2017-2018». Της αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο Ρόντι Κουκ, πρόεδρος της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ , δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους.