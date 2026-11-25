Αποστάσεις από τα σενάρια που κάνουν λόγο για εκατοντάδες χιλιάδες απώλειες του ρωσικού στρατού στο ουκρανικό μέτωπο κράτησε σήμερα η Μόσχα.

Πιο συγκεριμένα κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των δημοσιογράφων, η ρωσική προεδρία απέφυγε να πάρει θέση επί των συγκεκριμένων αριθμών, παραπέμποντας αποκλειστικά στις επίσημες ανακοινώσεις των ενόπλων δυνάμεων.

Η απάντηση του Ντμίτρι Πεσκόφ

Ειδικότερα, κληθείς να τοποθετηθεί σχετικά με αναλύσεις που βασίζονται σε επίσημα στατιστικά δεδομένα και ανεβάζουν τον αριθμό των Ρώσων νεκρών πάνω από τους 700.000 στα σχεδόν πέντε χρόνια των εχθροπραξιών, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αρνήθηκε οποιονδήποτε σχολιασμό.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η δημοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καλώντας παράλληλα τους εκπροσώπους του Τύπου να αγνοήσουν κάθε άλλη πηγή πληροφόρησης.

Υπενθυμίζεται πως δύο ομάδες χάκερ, οι Λευκορώσοι Cyber Partisans και η φιλοουκρανική ομάδα Silent Crow, ανακοίνωσαν στις αρχές Νοεμβρίου ότι χάκαραν την εθνική στατιστική υπηρεσία της Ρωσίας, τη Rosstat, και απέκτησαν πρόσβαση στο ληξιαρχείο θανάτων πολιτών, περιλαμβανομένης της αιτίας θανάτου.

Σύμφωνα με τις δύο ομάδες, τα στοιχεία αυτά που δεν είναι προσβάσιμα στον κοινό δείχνουν ότι 394.000 έως 450.000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στη μάχη από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τα τέλη Αυγούστου 2026.

Τα ανεξάρτητα ΜΜΕ Mediazona και Meduza, που έχουν απαγορευθεί από τις ρωσικές αρχές, διασταύρωσαν τα δεδομένα αυτά με άλλα μητρώα προκειμένου να επαληθεύσουν την αυθεντικότητα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, που προσθέτουν στους καταγεγραμμένους θανάτους μια εκτίμηση για τους στρατιώτες που είναι αγνοούμενοι και θεωρούνται νεκροί, περισσότεροι από 700.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από το 2022 έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026.

Η Μόσχα δεν ανακοινώνει τις απώλειές της στην Ουκρανία, την πιο φονική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι αρχές δημοσιοποίησαν μόνο, τον Σεπτέμβριο του 2022, ότι σχεδόν 6.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν τους έξι πρώτους μήνες του πολέμου, αριθμός που οι αναλυτές θεωρούν πολύ μικρότερο του πραγματικού.

Η Ρωσία κινητοποίησε περισσότερους από 300.000 εφέδρους τον Σεπτέμβριο του 2022 και στρατολογεί σε μόνιμη βάση για τον στρατό της υποσχόμενη πολύ υψηλούς μισθούς για να προσελκύσει κυρίως κατοίκους των πιο φτωχών περιοχών της χώρας.

Η Μόσχα στρατολόγησε επίσης δεκάδες χιλιάδες κρατούμενους στις φυλακές και χιλιάδες μαχητές στο εξωτερικό.

Η Βόρεια Κορέα έστειλε επίσης δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για να υποστηρίξουν τον ρωσικό στρατό στη διάρκεια της ουκρανικής επιχείρησης στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, από τα τέλη του 2024 έως τις αρχές του 2025.

Τα δεδομένα της Rosstat δεν αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των στρατιωτών που τραυματίστηκαν, αγνοούνται ή είναι ξένοι, διευκρίνισαν οι χάκερ.

Πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες έχουν επίσης χάσει τη ζωή τους στο μέτωπο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι αναφέρθηκε τον Ιούλιο σε περίπου 50.000 θανάτους, αριθμός που θεωρείται επίσης πολύ χαμηλότερος του πραγματικού.

Στις αρχές Ιουλίου, το κέντρο σκέψης Center for Strategic and International Studies (CSIS) εκτίμησε ότι 125.000 έως 150.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.

Από ρωσικής πλευράς, το κέντρο σκέψης εκτιμούσε τότε πως οι απώλειες της Μόσχας ήταν από 400.000 έως 450.000 θάνατοι, κάτι που προσεγγίζει τις εκτιμήσεις που βασίζονται στη διαρροή δεδομένων της Rosstat.