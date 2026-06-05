Η ρωσική πλευρά φέρεται πως ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τις διπλωματικές επαφές με την Ουάσιγκτον, καθώς η Μόσχα δεν αναμένει την επίσκεψη των Αμερικανών διαπραγματευτών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ το επόμενο χρονικό διάστημα.

Την είδηση αυτή μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο επίσημες δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, βάζοντας τέλος στα σενάρια για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών στο ρωσικό έδαφος.

Σημειώνεται πως οι δύο συγκεκριμένοι αξιωματούχοι είχαν αναλάβει ενεργό ρόλο στις μεσολαβητικές πρωτοβουλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, επιχειρώντας να βρουν σημεία επαφής μεταξύ των δύο πλευρών.

Ωστόσο, η ειρηνευτική αυτή προσπάθεια διεκόπη απότομα τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν το γεωπολιτικό σκηνικό ανατράπηκε πλήρως με την έναρξη των κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, γεγονός που μετέφερε το διπλωματικό και στρατιωτικό ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.