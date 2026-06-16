Σε διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε η Μόσχα, θέτοντας ένα σαφές πλαίσιο γύρω από τις διπλωματικές επαφές για το ουκρανικό ζήτημα.

Συγκεκριμένα, ο στενός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν είχε καμία συζήτηση με τον Αμερικανό ομόλογό του σχετικά με το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κανείς δεν μας έχει προσεγγίσει με μία παρόμοια πρόταση», δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ μίλησε ξεχωριστά με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι την Κυριακή. Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε προτείνει να συναντηθεί με τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα, ή ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει πλέον εισέλθει στον πέμπτο χρόνο του.