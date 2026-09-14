Στη δικαιολόγηση των νέων στρατιωτικών επιθέσεων που εκδηλώθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση από τα σύνορα της Πολωνίας προχώρησε το Κρεμλίνο.

Πιο συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν αποτελούν μεμονωμένο συμβάν, αλλά εντάσσονται πλήρως στο πλαίσιο των προκαθορισμένων αποστολών που εκτελούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας στην περιοχή.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην έντονη ανησυχία και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα πρόσφατα πλήγματα σε δυτικές περιοχές της Ουκρανίας.

«Αφορά το ουκρανικό έδαφος. Οι στρατιωτικοί μας εκπληρώνουν τις αποστολές τους σε όλο το ουκρανικό έδαφος και θα συνεχίσουν να το κάνουν», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου στη διάρκεια της ημερήσιας ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με τις πολωνικές και ουκρανικές αρχές, ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) χτύπησε χθες τη μηχανή ενός επιβατικού τρένου που συνδέει το Κίεβο με τη Βαρσοβία, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία, χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, χωρίς να προκληθούν θύματα.

Προσωπικότητες από χώρες της Δύσης, ανάμεσά τους ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην διευθυντής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών CIA Ντέιβιντ Πετρέους, βρίσκονταν σε σταθμό στη δυτική Ουκρανία «λίγο πριν» η Ρωσία να χτυπήσει το τρένο στην περιοχή αυτή, δήλωσε η ουκρανική σιδηροδρομική εταιρία.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δεν σχολίασε σήμερα άμεσα το πλήγμα στη μηχανή τρένου.

Η Βαρσοβία είχε επίσης δηλώσει ότι άλλο drone εξαπέλυσε πλήγμα κοντά σε μεθοριακό φυλάκιο, πάντα εντός του ουκρανικού εδάφους.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ που προήδρευσε έκτακτης συνεδρίασης μετά τις επιθέσεις, προειδοποίησε κατά πιθανής κλιμάκωσης ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Μια «κλιμάκωση» που θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να επηρεάσει το πολωνικό έδαφος.