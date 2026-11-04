Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ελπίζει πως τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ δεν θα έχουν επίδραση στις, όπως τις περιέγραψε, “ειρηνευτικές προσπάθειες”, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

“Ειλικρινά υπολογίζουμε στο ότι (ο Τραμπ) θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες“, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.