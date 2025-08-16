Μετά τις πρώτες διαρροές από τη ρωσική πλευρά για το αποτέλεσμα των συζητήσεων ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, ήρθε και η επίσημη τοποθέτηση του Κρεμλίνου, σήμερα τα ξημερώματα, δια στόματος του εκπροσώπου του Ντιμίτρι Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ επιτρέπουν στις δύο χώρες να συνεχίσουν να αναζητούν τρόπους για διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Η συζήτηση ήταν πράγματι πολύ θετική ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία και οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν σε αυτό. Αυτή η συζήτηση μας επιτρέπει να προχωρήσουμε από κοινού με αυτοπεποίθηση στην πορεία αναζήτησης επιλογών διευθέτησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.