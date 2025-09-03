Με ψυχραιμία και εμφανή διάθεση υποβάθμισης του ζητήματος, απάντησε το Κρεμλίνο στα υπονοούμενα του Ντόναλντ Τραμπ περί συντονισμένης ενέργειας των Πούτιν, Κιμ Γιονγκ Ουν και Σι Τζινπίνγκ, στις θεωρίες περί συνωμοσίας, του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ελπίζουμε πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μιλούσε σαρκαστικά», προσθέτοντας πως «κανείς δεν μηχανεύεται τίποτα και δεν υπάρχουν παρασκηνιακές κινήσεις».

Αιχμή του δόρατος, η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social:

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε:

«Εύχομαι στον Πρόεδρο Σι και στον θαυμάσιο λαό της Κίνας μια υπέροχη ημέρα εορτασμού. Παρακαλώ, μεταφέρετε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς καταστρώνουν σχέδια εναντίον των ΗΠΑ».

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Τραμπ επανέφερε το ιστορικό αφήγημα της αμερικανικής συνεισφοράς στον αγώνα της Κίνας κατά ξένων εισβολέων, λέγοντας:

«Ελπίζω ο Σι να θυμηθεί τη μεγάλη βοήθεια και τις θυσίες που έκαναν οι Αμερικανοί για να βοηθήσουν την Κίνα, να κατακτήσει την ελευθερία της.

As Chinese President Xi Jinping hosted a military parade with Putin and Kim Jong Un in attendance, President Trump reminded him that Americans died for China’s freedom and said, “Please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong Un as you conspire against the United… pic.twitter.com/HaU8KMaIiv — AF Post (@AFpost) September 3, 2025

Πολλοί Αμερικανοί έδωσαν τη ζωή τους για τη Νίκη και τη Δόξα της Κίνας».