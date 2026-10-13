Αποστάσεις από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας Ρωσίας και Ουκρανίας για άμεση «ενεργειακή εκεχειρία» κράτησε την Τρίτη το Κρεμλίνο, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές επαφές συνεχίζονται και πως, προς το παρόν, δεν υπάρχει κάτι νεότερο που να μπορεί να ανακοινωθεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και ότι η συμφωνία τίθεται σε ισχύ άμεσα. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει με αντίστοιχο τρόπο ότι έχει συναφθεί οριστική συμφωνία.

Πεσκόφ: «Δεν έχουμε ακόμη τίποτε να ανακοινώσουμε»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι οι επαφές για μια πιθανή εκεχειρία όσον αφορά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής αλλαγές που να δικαιολογούν νέα ανακοίνωση.

«Ακόμη δεν έχουμε τίποτε να πούμε για ενεργειακή εκεχειρία», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, απέφυγε να διευκρινίσει με ποια πλευρά πραγματοποιούνται οι επαφές της Μόσχας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Η ανακοίνωση του Τραμπ την Κυριακή είχε προκαλέσει σύγχυση, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για μια τέτοια συμφωνία, αν και η ουκρανική πλευρά εμφανίστηκε πρόθυμη να την υποστηρίξει εφόσον τηρηθεί και από τη Ρωσία.

Χωρίς άμεση σύνδεση με τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ

Ο Πεσκόφ αναφέρθηκε και στις συζητήσεις γύρω από τις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, απορρίπτοντας την ιδέα ότι μια πιθανή ενεργειακή συμφωνία συνδέεται άμεσα με τη στάση της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία πωλεί τα ανταγωνιστικά της προϊόντα —τους ενεργειακούς πόρους— στις παγκόσμιες αγορές και θα συνεχίσει να το πράττει», δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση του TASS.

Η Ουάσινγκτον έχει κινηθεί τις τελευταίες ημέρες προς προσωρινή χαλάρωση ορισμένων περιορισμών στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, με την αμερικανική πλευρά να ελπίζει ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει και στην επανεκκίνηση των ειρηνευτικών επαφών.

Τι λέει η Μόσχα για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επανέλαβε επίσης ότι η θέση της Ρωσίας για το ενδεχόμενο συνάντησης του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, παραμένει γνωστή.

Η Μόσχα έχει απορρίψει την πρόταση Ζελένσκι για συνολική κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών προκειμένου να διοργανωθούν εκλογές, δηλώνοντας ότι προτιμά μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία αντί για προσωρινές εκεχειρίες.

Ρωσικό ΥΠΑΜ: Δεν πλήξαμε ενεργειακούς στόχους

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τις νυχτερινές επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων δεν επλήγησαν στόχοι στην Ουκρανία που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται ενώ το Κίεβο έχει κατηγορήσει τη Μόσχα ότι συνέχισε τα πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις μετά την εξαγγελία Τραμπ περί εκεχειρίας.

Στο επίκεντρο και τα προβλήματα της Yandex

Το Κρεμλίνο αναφέρθηκε παράλληλα στις επιπτώσεις των ουκρανικών πληγμάτων σε τρία κέντρα δεδομένων της ρωσικής εταιρείας τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης Yandex.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει τα προβλήματα που έχουν προκύψει, σημειώνοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για να υπολογιστεί εάν οι διακοπές στις υπηρεσίες προκάλεσαν οικονομικές απώλειες στους χρήστες.

Ερωτηθείς εάν εξετάζεται μηχανισμός αποζημιώσεων, σημείωσε ότι η εταιρεία «αντιμετωπίζει προς το παρόν δυσκολίες» και ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό συζήτηση στην κυβέρνηση, ενώ η Yandex λαμβάνει επείγοντα μέτρα για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Ο ίδιος επιχείρησε πάντως να καθησυχάσει για την κατάσταση της εταιρείας, χαρακτηρίζοντάς την «ισχυρή και εύρωστη».

Η Yandex έχει προχωρήσει σε κατάργηση χρεώσεων για ορισμένες υπηρεσίες της έως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ οι τεχνικές ομάδες συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης μετά τις επιθέσεις στα κέντρα δεδομένων της.