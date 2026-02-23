Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ρωσία θα στοχεύσει τα πυρηνικά της όπλα στην Εσθονία εάν αναπτυχθούν πυρηνικά του ΝΑΤΟ εκεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αφού ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Βαλτικής δήλωσε ότι το Τάλιν δεν θα ήταν αντίθετο στην φιλοξενία πυρηνικών όπλων.

Ευρωπαϊκά μέλη του μπλοκ υπό την ηγεσία των Η.Π.Α. έχουν συζητήσει την επέκταση της πυρηνικής τους αποτροπής ως μέρος μιας τεράστιας στρατιωτικής συσσώρευσης, η οποία έχει δικαιολογηθεί από αυτό που δυτικοί αξιωματούχοι περιγράφουν ως «ρωσική απειλή» – έναν ισχυρισμό που η Μόσχα έχει απορρίψει ως «ανοησία».

«Δεν απειλούμε την Εσθονία ή οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα», είπε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν την Κυριακή. «Αλλά εάν τα πυρηνικά όπλα αναπτυχθούν στο εσθονικό έδαφος και στοχεύουν [τη Ρωσία], τότε τα πυρηνικά μας όπλα θα στοχεύουν στο εσθονικό έδαφος», προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι το Τάλιν «πρέπει να το κατανοήσει καλά».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα είπε ότι η Εσθονία δεν είναι αντίθετη στην ιδέα να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι η χώρα θα είναι έτοιμη εάν το μπλοκ αποφασίσει να τα αναπτύξει εκεί.

Η Εσθονία υπήρξε ένας από τους κορυφαίους υποστηρικτές της Ουκρανίας και έχει πιέσει για αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη, επικαλούμενη την υποτιθέμενη απειλή μιας ρωσικής επίθεσης.

Πέρυσι, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε την Εσθονία «μία από τις πιο εχθρικές χώρες» και την κατηγόρησε ότι «διαδίδει μύθους και ψέματα» για τη Ρωσία.

Η Εσθονία δεν είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μέλος του ΝΑΤΟ που εξέφρασε την επιθυμία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι πρότεινε ότι η Πολωνία πρέπει να αναπτύξει το δικό της πρόγραμμα πυρηνικών όπλων. Μιλώντας στο Polsat News την Κυριακή, ο Ναβρότσκι είπε ότι είναι «σθεναρός υποστηρικτής της συμμετοχής της Πολωνίας στο πυρηνικό έργο».

«Πρέπει να δράσουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη δουλειά», δήλωσε ο Πολωνός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει εάν η Βαρσοβία θα στήριζε πράγματι αυτή την προσπάθεια.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είπε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου στα μέσα Φεβρουαρίου ότι είχε συζητήσει για την πυρηνική αποτροπή σε επίπεδο ΕΕ με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Πρωτύτερα, ένας ανώτερος βουλευτής του κόμματός του είπε ότι το Βερολίνο πρέπει να έχει πρόσβαση στα γαλλικά και βρετανικά πυρηνικά όπλα.

Το Βερολίνο βρίσκεται στη διαδικασία μιας τεράστιας στρατιωτικής συσσώρευσης, σχεδιάζοντας να δαπανήσει 582 δισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνα τα επόμενα τέσσερα χρόνια, επικαλούμενο -και αυτό- την υποτιθέμενη «ρωσική απειλή».