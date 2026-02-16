Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, η Ρωσία προτίθεται να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία τα εδαφικά ζητήματα, κατά τον νέο διήμερο γύρο συνομιλιών που ξεκινά την Τρίτη στη Γενεύη.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι η παρουσία του επικεφαλής διαπραγματευτή Βλαντίμιρ Μεντίνσκι «θα είναι αναγκαία». Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ορίσει τον πρώην υπουργό Πολιτισμού ως επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, αν και το Κίεβο τον έχει επικρίνει ως μη σοβαρό συνομιλητή.

Ο Μεντίνσκι, αν και είχε συμμετάσχει σε προηγούμενες επαφές με την ουκρανική πλευρά, δεν είχε λάβει μέρος στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα φέτος στο Αμπού Ντάμπι. Όπως εξήγησε ο Πεσκόφ, τότε οι συζητήσεις επικεντρώνονταν σε στρατιωτικά ζητήματα, τα οποία δεν εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιό του.

Το Κρεμλίνο σημειώνει ότι ο νέος γύρος στη Γενεύη θα έχει διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή του επικεφαλής των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών Ίγκορ Κοστιουκόφ και του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν.

Τα εδαφικά ζητήματα στο επίκεντρο

Τα εδαφικά θέματα παραμένουν βασικό σημείο τριβής. Το Κίεβο έχει απορρίψει την παραχώρηση ελέγχου περιοχών που διεκδικεί η Μόσχα, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας του Ντονέτσκ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν πρέπει να υπάρξουν «δώρα» προς τη Ρωσία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Ενόψει των συνομιλιών, ο Γκαλούζιν αναφέρθηκε και στην πρόταση του Πούτιν να τεθεί προσωρινά η Ουκρανία υπό τη διοίκηση του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Όπως δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο TASS, η Μόσχα εμφανίζεται έτοιμη να συζητήσει το ζήτημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, αν και η πρόταση είχε απορριφθεί ευρέως ήδη από πέρυσι.

Παράλληλες επαφές ΗΠΑ–Ρωσίας

Παράλληλα με τις ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες, στη Γενεύη διεξάγονται και διμερείς επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για οικονομικά ζητήματα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Στις συνομιλίες συμμετέχει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει συναντηθεί κατ’ επανάληψη με τον επικεφαλής Αμερικανό διαπραγματευτή Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ντμίτριεφ φέρεται να πιέζει για την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επιδιώκοντας την αποκατάσταση των οικονομικών σχέσεων με τις ΗΠΑ σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Μόσχα δηλώνει ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, ωστόσο επιμένει ότι αυτό θα γίνει με τους δικούς της όρους. Από την πλευρά της, η Ουκρανία απορρίπτει μέχρι στιγμής τις ρωσικές απαιτήσεις ως απαράδεκτες.