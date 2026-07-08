Την παρέμβαση της Άγκυρας ζητά η Μόσχα, στον απόηχο των συνεχιζόμενων πληγμάτων κατά των ενεργειακών της δικτύων. Το Κρεμλίνο εξέφρασε επίσημα την ελπίδα ότι η Τουρκία, αξιοποιώντας τη διπλωματική της επιρροή, θα μπορέσει να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία ώστε να σταματήσει τις στοχευμένες επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών.

Η τοποθέτηση αυτή της ρωσικής ηγεσίας έρχεται αμέσως μετά τις αναφορές για νέο χτύπημα που σημειώθηκε σε στρατηγικό σταθμό άντλησης φυσικού αερίου, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού στην ευρύτερη περιοχή.

Η ρωσική πλευρά κατηγόρησε ευθέως τις ουκρανικές δυνάμεις για την επίθεση που εκδηλώθηκε στον σταθμό άντλησης Κρασνοντάρσκαγια, ο οποίος ανήκει στον ενεργειακό κολοσσό της Gazprom.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς υποστηρίζει άμεσα τη ροή και τις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου προς την τουρκική αγορά μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού Blue Stream.

Η μεταφορά της έντασης σε υποδομές που συνδέονται με τον εφοδιασμό τρίτων χωρών προσδίδει πλέον μια νέα, διεθνή διάσταση στις επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών, με τη Μόσχα να επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τους εμπορικούς της εταίρους απέναντι στην τακτική των ουκρανικών drones.

Όπως είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, το πλήγμα ήταν «πολύ επικίνδυνο» και η Ρωσία λαμβάνει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο από τέτοιες επιθέσεις.

Επίσης, ο Πεσκόφ είπε ότι η Λιθουανία δεν θα είναι πιο ασφαλής αν πιέσει προς την άρση της απαγόρευσης για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, κάτι το οποίο σκοπεύει να κάνει και η Φινλανδία.