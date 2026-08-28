Στάση αναμονής τηρεί η Μόσχα απέναντι στα σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με έναρξη νέων συνομιλιών για την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται από την πλευρά του Κιέβου σχετικά με την πραγματοποίηση ενός νέου γύρου ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μέσα στον Σεπτέμβριο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι είδε στα μέσα ενημέρωσης τα δημοσιεύματα σχετικά με την πρόταση αλλά δεν μπορεί να πεί τίποτα συγκεκριμένα, σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται πως ο τελευταίος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο. Από τότε, οι εκπρόσωποι της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχουν πραγματοποιήσει μόνο ξεχωριστές συνομιλίες με την αμερικανική αντιπροσωπεία.