Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα μεταβεί αύριο (19/11) στην Τουρκία, με στόχο την «αναβίωση» των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Όχι, δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Τουρκία αύριο», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Προς το παρόν οι επαφές αυτές γίνονται χωρίς ρωσική συμμετοχή», σημείωσε.

The Ukrainian side has not provided a response to Russia’s peace initiatives, as well as information about its readiness to resume negotiations with Moscow, Russian Presidential Spokesman Dmitry Peskov said:https://t.co/ABpVd2esnv pic.twitter.com/BLgdTnO2nh — TASS (@tassagency_en) November 18, 2025

Ωστόσο ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι ανοικτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Τουρκία, για τα αποτελέσματα των συζητήσεων. Τουρκική πηγή δήλωσε ότι στις σχεδιαζόμενες συνομιλίες θα πάρει μέρος και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Παράλληλα πηγή που πρόσκειται στον ειδικό απεσταλμένο της Ρωσίας, τον Κίριλ Ντμιτρίεφ, δήλωσε στο Reuters ότι ο ίδιος δεν θα μετάσχει στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο (19/11) στην Κωνσταντινούπολη.

«Ο Ντμιτρίεφ είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στις 24-26 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Στο μεταξύ το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «λυπηρή» την απόφαση της Γαλλίας να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, κατηγορώντας το Παρίσι ότι «τροφοδοτεί» τον πόλεμο.

«Το Παρίσι δεν συμβάλλει σε καμία περίπτωση στην ειρήνη, αλλά αντιθέτως τροφοδοτεί τα φιλοπολεμικά και μιλιταριστικά αισθήματα», τόνισε ο Πεσκόφ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες Δευτέρα ότι υπέγραψε με τον Γάλλο ομόλογο του Εμανουέλ Μακρόν επιστολή προθέσεων προκειμένου το Κίεβο να προμηθευτεί από το Παρίσι έως 100 μαχητικά αεροσκάφη Rafale.

Πηγή: Reuters