Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναμένει τη διεξαγωγή μιας διμερούς συνάντησης με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως γνωστοποίησε η ρωσική προεδρία, ως τόπος πραγματοποίησης της συγκεκριμένης επαφής ανάμεσα στους δύο ηγέτες αναφέρεται η πόλη Σεντζέν.

Υπάρχει πλήθος θεμάτων να συζητηθούν, δήλωσε στην ρωσική κρατική τηλεόραση ο σύμβουλός επι θεμάτων εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν Γιούρι Ουσακόφ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του APEC, (φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού) που πραγματοποιείται στην νότια πόλη της Κίνας Σεντζέν.

Μέχρι στιγμής, η αμερικανική πλευρά έχει επιβεβαιώσει επίσημα μόνο μια τριμερή σύνοδο κορυφής των δύο προέδρων με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Ο Ουσακόφ ανέφερε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ θα μπορούσαν να συνομιλήσουν κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου της Τετάρτης το βράδυ και ότι θα έχουν αρκετές ευκαιρίες να συναντηθούν κατ’ ιδίαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής. Είπε επίσης ότι αναμένει να πραγματοποιήσουν ξεχωριστή συνάντηση με μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων.