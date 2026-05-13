Σημαντικές διοικητικές αλλαγές σημειώθηκαν στις ρωσικές επαρχίες που συνορεύουν με την Ουκρανία, καθώς το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την αποδοχή των παραιτήσεων των κυβερνητών του Μπέλγκοροντ και του Μπριάνσκ. Οι Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ και Αλεξάντερ Μπογκομάζ υπέβαλαν τα αιτήματά τους για αποχώρηση από τα καθήκοντά τους, κλείνοντας έναν κύκλο διοίκησης σε δύο από τις πλέον ευαίσθητες γεωγραφικά ζώνες της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι περιοχές αυτές βρίσκονται εδώ και καιρό στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, καθώς αποτελούν συχνό στόχο στρατιωτικών επιχειρήσεων λόγω της εγγύτητάς τους με το ουκρανικό μέτωπο. Η αποδοχή των παραιτήσεων συνοδεύτηκε από τον άμεσο ορισμό προσωρινών αντικαταστατών, με τον Αλεξάντερ Σουβάεφ να αναλαμβάνει τη διοίκηση του Μπέλγκοροντ και τον Γιεγκόρ Κοβαλτσούκ να τοποθετείται στην ηγεσία της περιοχής του Μπριάνσκ.

Η κίνηση αυτή του Κρεμλίνου συνοδεύτηκε από υψηλού επιπέδου διπλωματικές επαφές, καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε προσωπικά με τους δύο νεοδιορισθέντες προσωρινούς κυβερνήτες αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.