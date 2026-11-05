Ως παντελώς αστήρικτες και χωρίς πραγματική βάση απέρριψε η Μόσχα τις αναφορές ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης που τη συνδέουν με πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε εμπορικά συστήματα ψύξης.

Το ζήτημα ανέκυψε έπειτα από διαδοχικά περιστατικά ψηφιακών παραβιάσεων σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου χάκερ παρενέβησαν εξ αποστάσεως αυξάνοντας τις θερμοκρασίες σε ψυγεία και καταψύκτες σούπερ μάρκετ. Επρόκειτο για το δεύτερο αντίστοιχο περιστατικό μέσα σε διάστημα μόλις τριών εβδομάδων, το οποίο υποχρέωσε τις αλυσίδες τροφίμων να προχωρήσουν σε άμεση τεχνική αναβάθμιση των συστημάτων τους.

Μολονότι οι ευρωπαϊκές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε η παράνομη πρόσβαση ούτε έχουν απαγγείλει κατηγορίες εναντίον κάποιου κράτους ή προσώπου, ευρωπαϊκά δημοσιεύματα διατύπωσαν εκτιμήσεις περί εμπλοκής ομάδων Ρώσων χάκερ.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε: «Αυτοί είναι παράλογοι ισχυρισμοί. Όπως πάντα, δεν στηρίζονται σε απολύτως καμιά λογική, σε κανένα στοιχείο, ωστόσο έχουμε τέτοιες αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας, που την εμπλέκουν σε όλα».

Οι θέσεις για την Ουκρανία και τις αμερικανικές εκλογές

Στο πλαίσιο των ίδιων δηλώσεων, ο κ. Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι η προάσπιση των ρωσικών συμφερόντων στο ουκρανικό μέτωπο δεν συνδέεται, ούτε εξαρτάται από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσινγκτον, μετά το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Υποστήριξε ότι η Ρωσία επιθυμεί μία ειρηνική διευθέτηση, σημειώνοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Τα συμφέροντα της Ρωσίας θα εξασφαλισθούν είτε με στρατιωτικά μέσα, συνεχίζοντας την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, είτε με ειρηνικά μέσα, αν προκύψει κάποιος στο Κίεβο που να διαθέτει την πολιτική βούληση και να είναι έτοιμος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη».

Η απάντηση για τα φορτία ντίζελ

Τέλος, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας τοποθετήθηκε και για το ζήτημα της διάθεσης καυσίμων, έπειτα από πληροφορίες που ανέφεραν ότι δύο δεξαμενόπλοια με ρωσικό ντίζελ, τα οποία κατευθύνονταν αρχικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλαξαν τελικά ρότα.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ διαβεβαίωσε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα θα φτάσουν κανονικά στον προορισμό τους, υπογραμμίζοντας: «Ξέρετε, η φόρτωση έχει γίνει. Πρόκειται για εμπορικά φορτία, έτσι, όπως είναι φυσικό, οι λεπτομέρειες δεν μπορεί να δημοσιοποιηθούν. Όλο το ντίζελ θα φτάσει στους αγοραστές του».