Σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκαν σήμερα στη σύγκρουση στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Μπισκέκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

❗️🇷🇺-🇨🇳 Cooperation ‘Successfully Developing In All Areas,’ Putin Tells Xi During Talks He also expressed condolences to those affected by the devastating floods in Nepal and China. https://t.co/pYESwsHcco pic.twitter.com/u7Ux2ZnxlR — RT_India (@RT_India_news) August 31, 2026

Το Κρεμλίνο προσθέτει πως δεν ήταν το κύριο θέμα της συνάντησής τους.

Eν τω μεταξύ το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS αναφέρει πως οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν τη δεύτερη συνάντησή τους για φέτος, μετά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Πούτιν στην Κίνα στις 9 Μαΐου.

Όπως προσθέτει, ο Πρόεδρος Πούτιν συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Σι στο Μπισκέκ, την πρωτεύουσα του Κιργιστάν, όπου διεξαγόταν η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO). Ο ίδιος δήλωσε: «Η συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας αναπτύσσεται με επιτυχία σε όλους τους τομείς».

Ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να καταστήσει μόνιμη τη συμφωνία αμοιβαίας κατάργησης της θεώρησης εισόδου (βίζα) μεταξύ των δύο χωρών, εάν η Κίνα το επιθυμεί. Πέρυσι, και οι δύο χώρες επέτρεψαν την είσοδο χωρίς βίζα για έως και 30 ημέρες, ενώ τον Μάιο του τρέχοντος έτους το μέτρο παρατάθηκε έως τα τέλη του επόμενου έτους.

Αναμένεται ότι στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής θα βρεθεί και η συνεργασία για το έργο του αγωγού φυσικού αερίου «Power of Siberia-2», το οποίο είχε συζητηθεί προηγουμένως.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη χερσόνησο Γιαμάλ της Ρωσίας στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Ωστόσο, οι δύο χώρες δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς δεν κατέστη δυνατό να γεφυρωθούν οι διαφορές τους σε λεπτομέρειες όπως η τιμή προμήθειας.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία που συμμετέχει στις συνομιλίες περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξέι Οβερτσούκ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης της προεδρικής διοίκησης Μαξίμ Ορέσκιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσακόφ, ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Μαξίμ Ρεσέτνικοφ, ο υπουργός Ενέργειας Σεργκέι Τσιβίλεφ, ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) Κίριλ Ντμίτριεφ και ο επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ.

Η οργάνωση, η οποία συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια από την ίδρυσή της, φέρνει στο ίδιο τραπέζι τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράν, τέσσερις χώρες της Κεντρικής Ασίας και τη σύμμαχο της Μόσχας Λευκορωσία.