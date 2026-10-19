Tο Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ενδέχεται να πραγματοποιήσουν τριμερή συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της APEC που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στην Κίνα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε αυτά τα σχόλια αφού ρωτήθηκε για ένα άρθρο στο «Wall Street Journal», σύμφωνα με το οποίο ο Πούτιν είχε προτείνει μια τέτοια συνάντηση προκειμένου να συζητηθεί ο τρόπος τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Δεδομένου ότι και οι τρεις αρχηγοί κρατών ενδέχεται να συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής στην Κίνα, το θέμα μιας τέτοιας υποθετικής συνάντησης όντως τέθηκε. Τέθηκε, αλλά δεν συζητήθηκαν, ούτε προτάθηκαν από κανέναν, συγκεκριμένες προτάσεις ή συμφωνίες, είτε σχετικά με την ίδια τη συνάντηση, είτε με την πιθανή ημερήσια διάταξη και το περιεχόμενο της εν λόγω συνάντησης», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα επέκρινε την ιδέα μιας τέτοιας Συνόδου Κορυφής.

«Μία τριμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας , των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα βοηθούσε να τερματιστεί ο πόλεμος γρηγορότερα. Μια τριμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας και των ΗΠΑ, το μόνο που θα επιτύχει είναι το αντίθετο: να ενθαρρύνουν τον Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο», δήλωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

A trilateral meeting between the leaders of Ukraine, the US, and Russia could help end the war sooner. A trilateral meeting between the leaders of Russia, China, and the US would do only the opposite: encourage Putin to continue this war. Inviting Putin to such a meeting would feed his appetite for self-aggrandizement and give him a stature he does not deserve. He is not a global leader; he is a war criminal. And Russia is not a global power; it is a global problem. The Russian economy is at least 13 times smaller than America’s and 8 times smaller than China’s, and it continues to shrink rapidly, along with Russians’ living standards. Russia has lost 1.6 million soldiers killed and wounded in a failed war it cannot win and refuses to end. Under heavy sanctions, its technology, industry, and business continue to stagnate. By any pragmatic or moral measure, Putin has no place at the table with presidents Trump and Xi. The only thing that could earn him that seat is a serious step toward peace, such as accepting a ceasefire proposal before any such meeting. Instead, we are seeing the opposite: intensified terror against civilians. As long as he continues this terror, there should be no place for him at any table. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 19, 2026

Ο Πεσκόφ, ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια της ημερήσιας ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις μεσολαβητικές τους προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης και ότι η Ρωσία αποδέχεται αυτές τις προσπάθειες, ανέφερε ότι είναι προφανές ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε τελική ειρηνευτική συμφωνία.

«Φυσικά, μια τελική επίλυση είναι αδύνατη χωρίς τη συμμετοχή κάποιου στο Κίεβο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη», είπε.

Οι τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η Ουκρανία και η Ρωσία παραμένουν τόσο απομακρυσμένες, όσο πάντα, όσον αφορά τους όρους μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.