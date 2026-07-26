Στάση αναμονής κρατάει η Μόσχα σχετικά με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Κίεβο για το ενδεχόμενο μιας μερικής εκεχειρίας.

Πιο συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ξεκαθάρισε πως η ρωσική πλευρά θεωρεί πρόωρη οποιαδήποτε τοποθέτηση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, την ώρα που οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό της σύρραξης φαίνεται να αποκτούν νέα δυναμική.

Σημειώνεται πως η σχετική φημολογία φούντωσε μετά από αποκαλύψεις ουκρανικής πηγής στο πρακτορείο Reuters, σύμφωνα με τις οποίες αξιωματούχοι από την Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξέτασαν μια πρόταση που αφορά την αναστολή των εναέριων πληγμάτων. Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να παρουσιαστεί στη Ρωσία, ώστε να ανοίξει ξανά ο δρόμος για την αναβίωση του ειρηνευτικού διαλόγου.

Η πηγή δήλωσε ότι η Ουκρανία προσέγγισε τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά το παρελθόν με προτάσεις για εκεχειρία που απορρίφθηκαν. Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η πίεση που δέχεται η ρωσική οικονομία από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις ουκρανικών drones και πυραύλων ενδεχομένως μπορούν να αμβλύνουν την στάση του Πούτιν.

«Δεν ξέρουμε πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι πληροφορίες ή από πού προέρχονται. Αυτές είναι πληροφορίες εφημερίδων και τίποτε άλλο. Συνεπώς, είναι πρόωρο να σχολιασθούν σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Πεσκόφ σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Η απάντηση της Ρωσίας σε οποιαδήποτε ειρηνευτική πρωτοβουλία εξαρτάται από το αν συνάδει με τα συμφέροντα της Μόσχας, πρόσθεσε.

«Έχουμε ακούσει δηλώσεις ότι κάποια νέα φόρμουλα μπορεί να είναι εφικτή. Χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα γι’ αυτές», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Και, στο μεταξύ, σχήματα και προτάσεις θα προωθηθούν. Αυτό που θα ακολουθήσει εξαρτάται από το αν συμπίπτουν με τα συμφέροντά μας.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι η Μόσχα διατηρεί διαύλους διαλόγου με τους αμερικανούς διαπραγματευτές.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ελπίζουν πως οι απεσταλμένοι του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα επισκεφθούν την Μόσχα όταν το επιτρέψουν τα προγράμματά τους και ότι ο διάλογος με την Ουάσιγκτον θα συνεχισθεί.