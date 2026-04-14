Αναστάτωση στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών έχει προκαλέσει στη Ρωσία η διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω κινητής τηλεφωνίας, με το Κρεμλίνο να διαβεβαιώνει ότι τα μέτρα είναι προσωρινά και θα αρθούν.

Yπενθυμίζεται πως οι ρωσικές Αρχές είχαν διακόψει τη λειτουργία του mobile internet στη Μόσχα για περίπου τρεις εβδομάδες τον Μάρτιο, ενώ αντίστοιχοι περιορισμοί εφαρμόζονται συστηματικά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Όπως λέει το Κρεμλίνο, οι αποφάσεις αυτές συνδέονται με την απειλή από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τον εντοπισμό και την προσέγγιση στόχων.

Την ευθύνη για την εσωτερική ασφάλεια έχει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας, διάδοχος της σοβιετικής KGB.

Παράλληλα, εντείνεται ο έλεγχος στις ψηφιακές πλατφόρμες, με την εφαρμογή WhatsApp να έχει αποκλειστεί πλήρως, ενώ η χρήση του Telegram έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη. Και οι δύο υπηρεσίες κατηγορούνται από τις ρωσικές Αρχές για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας. Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι προσπάθειες περιορισμού της πρόσβασης σε VPN, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για την παράκαμψη της διαδικτυακής λογοκρισίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι τα μέτρα υπαγορεύτηκαν για «λόγους ασφαλείας», αναγνωρίζοντας ωστόσο την ταλαιπωρία που έχουν προκαλέσει στους πολίτες. Όπως ανέφερε, οι περιορισμοί θα αρθούν μόλις εκλείψουν οι λόγοι που τους επέβαλαν και η πρόσβαση στο διαδίκτυο θα επανέλθει πλήρως σε φυσιολογικά επίπεδα.