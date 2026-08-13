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Ρώσος αξιωματικός σκοτώθηκε από έκρηξη στην κατεχόμενη Κριμαία, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα πληροφορία των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας FSB.

Νωρίτερα, ο ρώσος τοπικός κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ είχε ανακοινώσει ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την προσπάθεια εξουδετέρωσης εκρηκτικού μηχανισμού στην Σεβαστούπολη.

Τέσσερις πυροτεχνουργοί και ένας φρουρός ασφαλείας πραγματοποιούσαν εργασίες εκκαθάρισης έπειτα από ουκρανική επίθεση με drone κατά της πόλης όταν έγινε η έκρηξη.