Σε μια κίνηση που μαρτυρά το μέγεθος της πίεσης που δέχονται οι ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού, οι Αρχές της Κριμαίας προχώρησαν στο πλήρες «πάγωμα» της διάθεσης καυσίμων στους πολίτες. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι τα ουκρανικά πλήγματα ακριβείας καταφέρνουν πλέον καίρια πλήγματα στη χερσόνησο, μεταφέροντας τον αντίκτυπο του πολέμου βαθιά πίσω από το μέτωπο.

Απόλυτο «στοπ» σε ιδιώτες και επιχειρήσεις

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, Σεργκέι Αξιόνοφ, μέσω Telegram, τέθηκε σε ισχύ καθολική απαγόρευση πώλησης καυσίμων σε ιδιώτες, εταιρείες και εμπόρους, ανεξάρτητα από τον τρόπο συναλλαγής (μετρητά, κάρτες ή ειδικά κουπόνια). Πλέον, η τροφοδοσία των πρατηρίων θα κατευθύνεται αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών των Κρατικών Υπηρεσιών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των υποδομών ζωτικής σημασίας της περιοχής.

Στο στόχαστρο οι γέφυρες και οι κόμβοι εφοδιασμού

Το σκληρό αυτό μέτρο έρχεται ως άμεση συνέπεια των πρόσφατων ουκρανικών επιθέσεων σε νευραλγικά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην περιοχή της Κερτς, η οποία αποτελεί τον βασικότερο «πνεύμονα» τροφοδοσίας της Κριμαίας από τη ρωσική ενδοχώρα.

Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πλήξει υποδομές και στην απέναντι πλευρά των στενών, στην περιοχή του Κρασνοντάρ, αποκόπτοντας σταδιακά τις οδούς μέσω των οποίων η Μόσχα συντηρεί την παρουσία της στη χερσόνησο.

Η στρατηγική του «στραγγαλισμού» των ρωσικών δυνάμεων

Οι περιορισμοί αυτοί αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Κιέβου, το οποίο χρησιμοποιεί όπλα μακρού βεληνεκούς για να πλήξει τις ρωσικές στρατιωτικές δυνατότητες στην πηγή τους. Στόχος των επιθέσεων είναι να στερηθούν τα ρωσικά στρατεύματα, τα πολεμικά πλοία και τα κέντρα logistics, τα απαραίτητα καύσιμα, για τις επιχειρήσεις τους.

Αν και η ηγεσία της Κριμαίας συνέστησε ψυχραιμία στους πολίτες, η πραγματικότητα δείχνει ότι οι μήνες συνεχών πληγμάτων σε διυλιστήρια και αποθήκες έχουν φέρει τις Αρχές κατοχής σε οριακό σημείο, αναγκάζοντάς τις να θυσιάσουν την καθημερινότητα των πολιτών για χάρη των κρατικών και στρατιωτικών αναγκών.