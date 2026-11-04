Ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές είναι ο Κρις Πάπας, ο Ελληνοαμερικανός Δημοκρατικός από το Νιου Χάμσαϊρ, ο οποίος επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Τζον Ε. Σουνούνου και εξασφάλισε μία θέση στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Ο Πάπας διαδέχεται τη Δημοκρατική Τζιν Σαχίν, η οποία αποχωρεί έπειτα από 18 χρόνια στη Γερουσία, και μετακινείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ένα σώμα με σαφώς μεγαλύτερο θεσμικό βάρος στην αμερικανική εξωτερική και αμυντική πολιτική.

Για την ελληνική ομογένεια, όμως, η εκλογή του έχει ξεχωριστή σημασία. Ο Πάπας δεν είναι απλώς πολιτικός ελληνικής καταγωγής, αλλά ένας από τους πιο δραστήριους βουλευτές τα τελευταία χρόνια σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Οι ελληνικές ρίζες και το οικογενειακό εστιατόριο

Ο Κρις Πάπας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ, σε οικογένεια με βαθιές ελληνικές ρίζες.

Ο προπάππους του μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ελλάδα και συμμετείχε στη δημιουργία του οικογενειακού εστιατορίου Puritan Backroom, το οποίο λειτουργεί στο Μάντσεστερ από το 1917 και εξελίχθηκε σε μία από τις γνωστότερες οικογενειακές επιχειρήσεις της περιοχής.

Ο ίδιος μεγάλωσε ουσιαστικά μέσα στην επιχείρηση. Από την ηλικία των 14 ετών εργαζόταν στο εστιατόριο, αρχικά σε απλές δουλειές, ενώ μετά τις σπουδές του επέστρεψε στο Νιου Χάμσαϊρ και βοήθησε στη διοίκησή του.

Ο Πάπας έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην ελληνική καταγωγή του, συνδέοντας την πολιτική του φιλοσοφία με αξίες που, όπως λέει, του μετέδωσε η οικογένειά του: σκληρή δουλειά, προσφορά στην κοινότητα και υπηρεσία προς τους άλλους.

Από το Χάρβαρντ στην πολιτική στα 22 του

Ο Πάπας αποφοίτησε από το Harvard College το 2002 και την ίδια χρονιά έκανε το πρώτο του βήμα στην πολιτική.

Σε ηλικία μόλις 22 ετών εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Νιου Χάμσαϊρ.

Στη συνέχεια υπηρέτησε ως ταμίας της κομητείας Hillsborough και αργότερα εξελέγη στο Executive Council του Νιου Χάμσαϊρ, ένα ιδιαίτερα ισχυρό πολιτειακό όργανο που ελέγχει σημαντικές κυβερνητικές αποφάσεις, διορισμούς και συμβάσεις.

Το μεγάλο άλμα στην ομοσπονδιακή πολιτική ήρθε το 2018, όταν εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την 1η Περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ.

Από τον Ιανουάριο του 2019 εκπροσωπούσε την πολιτεία στο Κογκρέσο και κατάφερε να επανεκλεγεί διαδοχικά το 2020, το 2022 και το 2024.

Η ιστορική εκλογή στη Γερουσία

Τον Απρίλιο του 2025 ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την έδρα της Τζιν Σαχίν στη Γερουσία.

Στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών εξασφάλισε το χρίσμα και στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 επικράτησε του πρώην Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τζον Ε. Σουνούνου, σε μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις για τον έλεγχο της Γερουσίας.

Η νίκη του είχε και ιστορική διάσταση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Πάπας έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Ο ίδιος παρουσίασε τη νίκη του ως εντολή για αντιμετώπιση του κόστους ζωής και για περιορισμό της επιρροής μεγάλων οικονομικών συμφερόντων στην Ουάσιγκτον.

Ένας από τους βασικούς ανθρώπους της Ελλάδας στο Κογκρέσο

Για την Αθήνα, η πολιτική πορεία του Πάπας παρακολουθείται εδώ και χρόνια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ως συμπρόεδρος του Congressional Hellenic Caucus, της διακομματικής ομάδας του Κογκρέσου για ελληνικά ζητήματα, έχει πρωταγωνιστήσει σε σειρά παρεμβάσεων που αφορούν τις σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Μόλις λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, στις 29 Οκτωβρίου 2026, ηγήθηκε για ακόμη μία φορά διακομματικής πρωτοβουλίας για την αναγνώριση της 28ης Οκτωβρίου ως “Oxi Day” στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν μάλιστα ο πρώτος βουλευτής που εισήγαγε σχετικό ψήφισμα στο Κογκρέσο το 2019 και έκτοτε επαναφέρει την πρωτοβουλία κάθε χρόνο.

Η κόντρα για τα F-35 και την Τουρκία

Ένα από τα ζητήματα στα οποία ο Πάπας έχει κρατήσει ιδιαίτερα σκληρή στάση είναι η πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Το 2025 ηγήθηκε μαζί με τους Γκας Μπιλιράκη, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη διακομματικής επιστολής 40 βουλευτών προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζητώντας να απορριφθεί οποιαδήποτε επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα όσο εξακολουθεί να διαθέτει το ρωσικό σύστημα S-400.

Λίγες εβδομάδες αργότερα συμμετείχε σε νέα παρέμβαση προς την κυβέρνηση Τραμπ, αυτή τη φορά κατά ενδεχόμενης πώλησης F-16 και F-35 στην Τουρκία υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

Η θέση που έχει διατυπώσει είναι ότι η παρουσία των S-400 δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια των τεχνολογιών του F-35 και ότι οποιαδήποτε αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής θα πρέπει να συμμορφώνεται με την αμερικανική νομοθεσία.

Στήριξη στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ

Ο Πάπας έχει παράλληλα προωθήσει την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Το 2026 ήταν μεταξύ των βασικών εισηγητών του U.S.-Greece Defense Cooperation Advancement Act, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, συνέχιση της αμερικανικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του προγράμματος IMET.

Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την Ελλάδα «ουσιαστικό εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Από τη Βουλή σε ένα ισχυρότερο βήμα

Η μετάβαση του Κρις Πάπας στη Γερουσία αλλάζει σημαντικά το πολιτικό του βάρος.

Οι γερουσιαστές έχουν αρμοδιότητα να εγκρίνουν κορυφαίους κυβερνητικούς και διπλωματικούς διορισμούς, ενώ η Γερουσία διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική, στις διεθνείς συμφωνίες και στην αμυντική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για την ελληνική ομογένεια, επομένως, η εκλογή του Πάπας δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη επιτυχία Ελληνοαμερικανού πολιτικού.

Ένας πολιτικός που έχει ήδη βρεθεί στην πρώτη γραμμή των κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων για Ελλάδα, Κύπρο, F-35 και Ανατολική Μεσόγειο μετακινείται πλέον από τη Βουλή σε ένα από τα ισχυρότερα πολιτικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών.