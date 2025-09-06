Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κρατάει αποστάσεις από τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό, παρά την ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη ο 91χρονος καθηγούμενος της Μονής Αγίας Αικατερίνης, με την οποία δρομολόγησε τις διαδικασίες για τη διαδοχή του.

Το Πατριαρχείο, το οποίο έχει ήδη καλέσει τον κ. Δαμιανό για εξηγήσεις και του έχει ζητήσει να ανοίξει τις πύλες της Ιεράς Μονής, ουσιαστικά αντιπαρέρχεται τη μακροσκελή ανακοίνωση που εξέδωσε ο τελευταίος, και κάνει λόγο για ένα «ανάρμοστο και αντιεκκλησιαστικό πνεύμα», γεμάτο με προσβλητικούς και ψευδείς ισχυρισμούς που διχάζουν τη Ρωμιοσύνη, ενώ επισημαίνει πως η ανακοίνωση της περασμένης Πέμπτης δεν φαίνεται να προέρχεται από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο.

Νωρίτερα το Σάββατο, αναχώρησε από το Σινά η ελληνική αποστολή με την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλατζή, οι οποίοι συνόδευσαν τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και ανθρώπους του περιβάλλοντός του πίσω στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη διαδοχή του.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου

Περὶ τῆς μακροσκελοῦς ἀνακοινώσεως, ἡ ὁποία ἀποδίδεται εἰς τὸν ἀναχωρήσαντα έκ τῆς Μονῆς Ἀρχιεπίσκοπον Σινᾶ κ. Δαμιανόν, ἀγαπητὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸν καὶ ἐπίσκοπον, κανονικῶς ὑπαγόμενον εἰς τὸ Παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἀπεφασίσθη, ὅπως τὸ περιεχόμενον αὐτῆς ἀγνοηθῇ, ἵνα προσωρινῶς ἀποφευχθῶσιν αἱ ἀντίστοιχοι κανονικαὶ κυρώσεις. Τὸ ἀνάρμοστον καὶ ἀντιεκκλησιαστικὸν πνεῦμα τῆς ἐν λόγῳ ἀνακοινώσεως, περιλαμβάνον προσβλητικοὺς καὶ ψευδεῖς ἰσχυρισμούς, διχαστικοὺς διὰ τὴν Ρωμηοσύνην, ἐπιβεβαιοῖ πλῆθος μαρτυριῶν, κατὰ τὰς ὁποίας πιστοποιεῖται ἀναμφιβόλως ὅτι δὲν προέρχεται ἐκ τῆς γραφίδος τοῦ ἀναχωρήσαντος Ἀρχιεπισκόπου.

Ἐπιπλέον, σημειοῦται ὅτι ὁ ἀναχωρήσας Ἀρχιεπίσκοπος, δι᾿ ἐνεργειῶν μὴ συμβαδιζουσῶν μὲ τὴν προσωπικὴν του διαδρομήν, ὡδήγησεν ἐντὸς τῆς Μονῆς ὕποπτα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα βιαιοπράγησαν καὶ ἐξεδίωξαν σεβάσμια μέλη τῆς Σιναϊτικῆς Ἀδελφότητος, ἐκράτησαν τὴν Ἱερὰν Μονὴν κεκλεισμένην διὰ μακρὸν χρόνον, γεγονὸς ὃ ἐγέννησεν ἐντονωτάτην ἀνησυχίαν περὶ τῶν ἱερῶν κειμηλίων καὶ τῶν ἱστορικῶν θησαυρῶν τοῦ Ἀρχείου αὐτῆς.

Ἡ σεβασμία Ἁγιοταφιτικὴ Ἀδελφότης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τιμῶσα τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν πολυχρόνιον συμβολὴν τοῦ ἀναχωρήσαντος Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἀντιλαμβανομένη τὴν ἀνθρωπίνην ἀδυναμίαν αὐτοῦ, προσεύχεται ὑπὲρ τῆς ὑγιείας, τοῦ φωτισμοῦ καὶ τῆς μετανοίας του. Μετὰ χαρᾶς δὲ ἐπληροφορήθη ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως περὶ τῆς ἡσύχου καὶ ἀξιοπρεποῦς ἀναχωρήσεώς του, ἡ ὁποία καὶ ἁρμόζει εἰς τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ.

Τὸ Παλαίφατον Πατριαρχεῖον, ἔχον κανονικὴν καὶ πνευματικὴν εὐθύνην ἐπὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Σινᾶ, ἄνευ διαθέσεως διοικητικῆς ἐμπλοκῆς εἰς τὰ τῆς Μονῆς, συνέβαλε διὰ μεσολαβήσεων, παραινέσεων καὶ πατρικῶν συμβουλῶν εἰς τὴν ἐκτόνωσιν τῆς κρίσεως. Προτεραιότης παραμένει ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὴν κανονικότητα καὶ ἡ ἀποκατάστασις τῆς ὁμαλῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τό Πατριαρχεῖον καλεῖ τοὺς Σιναΐτας Πατέρας εἰς τὴν ὁμαλὴν διεξαγωγὴν τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τῶν Θεμελιωδῶν Κανονισμῶν διαδικασιῶν ἐκλογῆς τοῦ διαδόχου, ἵνα ὑποδεχθῇ τὸν νέον ψηφισθησόμενον ἡγούμενον τῆς Μονῆς καί χειροτονήσῃ αὐτόν ἐν τῷ Παναγίῳ καὶ Ζωοδόχῳ Τάφῳ τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, ὡς γνήσιον τέκνον τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας.

