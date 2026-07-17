Γαλλία και Γερμανία επιχειρούν με συμμαχία να σταθεροποιήσουν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής αμυντικής στρατηγικής. Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποδέχεται στην περιοχή της Κολωνίας τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε μια συνάντηση που σηματοδοτεί το τελευταίο κοινό τους συμβούλιο.

Βασικός στόχος των δύο ηγετών είναι η άμεση προώθηση διμερών και κοινοτικών συμφωνιών που θωρακίζουν την Ευρώπη, καθώς ο χρόνος πιέζει πιεστικά.

Για τον Εμανουέλ Μακρόν απομένει λιγότερο από ένας χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με τις εγχώριες πολιτικές ισορροπίες να δείχνουν τη Μαρίν Λε Πεν ως την επικρατέστερη δύναμη για την επόμενη ημέρα.

Η πιθανότητα μιας πολιτικής ανατροπής στο Παρίσι εντείνει την ανησυχία των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, οι οποίες καλούνται ήδη να διαχειριστούν τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα, αλλά και τις πιέσεις που ασκεί η Ουάσιγκτον υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απαιτεί επίμονα από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν το πλήρες οικονομικό βάρος της δικής τους προστασίας.

Στην αεροπορική βάση του Νέρβενιχ κοντά στην Κολωνία, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Εμανουέλ Μακρόν, που συναντήθηκαν χθες στο βράδυ σε πύργο της περιοχής, δήλωσαν την πρόθεσή τους να δώσουν νέα δυναμική στον γαλλογερμανικό άξονα έναν μήνα μετά τον ενταφιασμό του προγράμματος του αεροσκάφους Scaf λόγω βιομηχανικής αντιπαλότητας ανάμεσα στην ευρωπαϊκή Airbus και την γαλλική Dassault.

Το γαλλογερμανικό συμβούλιο άμυνας και ασφάλειας συνήλθε το πρωί στην γερμανική αεροπορική βάση σε επίπεδο υπουργών πριν από το ετήσιο γαλλογερμανικό συμβούλιο με ευρύτερη θεματική.

Η συνάντηση των υπουργών των δύο χωρών έγινε στον πύργο του Αουγκούστμπουργκ στην Μπρυλ, τόσο υψηλού συμβολισμού: εκεί ο Κόνραντ Αντενάουερ και ο Σαρλ ντε Γκωλ συμφώνησαν, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, στην υπογραφή της συνθήκης γαλλογερμανικής φιλίας που έθεσε τις βάσεις της συνεργασίας των δύο χωρών.

Super Puma, Rafale και Eurofighter

Για να ξεχαστεί το Scaf, το νέο σχέδιο ονομάζεται «προωθημένη» πυρηνική αποτροπή για το οποίο ο Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε την συμμετοχή οκτώ ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους η Γερμανία, και αποτελεί επίκεντρο της «ευρωπαϊκής στρατηγικής αφύπνισης».

Οι σημερινές συνομιλίες πρέπει να είναι η ευκαιρία για τον συντονισμό της «γαλλογερμανικής ομάδας-πιλότου». Η Γαλλία, μοναδική πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει σε κάθε περίπτωση τον τελευταίο λόγο.

Οι δύο ηγέτες έφθασαν μαζί στην αεροπορική βάση με ελικόπτερο Super Puma, μεταγωγικό ελικόπτερο σύμβολο της επιτυχημένης γαλλογερμανικής συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Οι δύο τους φωτογραφήθηκαν μπροστά σε ένα πυρηνικής ικανότητας γαλλικό αεροσκάφος Rafale, καθώς και ένα Eurofighter, το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος στην παραγωγή του οποίου η Γερμανία παίζει κεντρικό ρόλο.

Όμως οι Σύμμαχοι αντιμετωπίζουν την «προωθημένη» αποτροπή και πέραν της πυρηνικής αποτροπής, με τα πλήγματα μακρού βεληνεκούς του προγράμματος Elsa, το προωθημένο σύστημα συναγερμού (Jewel) , αλλά επίσης το πρόγραμμα συνδεσιμότητας μέσω δορυφόρου (Iris²) που θα συζητηθούν σήμερα.

Η αντιαεροπορική άμυνα ήταν μέχρι σήμερα σημείο τριβής, καθώς η Γερμανία προωθεί την πρωτοβουλία European Sky Shield Initiative (ESSI), μια ευρωπαϊκή αντιπυραυλική και αντιαεροπορική ασπίδα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά συστήματα Patriot και τα αμερικανοϊσραηλινά Arrow-3, ενώ η Γαλλία υποστηρίζει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών λύσεων.

Είναι ακόμη μία χαρακτηριστική απεικόνιση των διαφωνιών που υπάρχουν στον τομέα. Διότι αν και το Παρίσι και το Βερολίνο βρίσκονται στην ίδια γραμμή ως προς την στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία και την ανάγκη ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού, οι στρατηγικές, τεχνολογικές και βιομηχανικές διαφωνίες έχουν ως αποτέλεσμα κάθε νέο κοινό πρόγραμμα να μοιάζει με Γολγοθά.

Έτσι, το πρόγραμμα ανάπτυξης του μελλοντικού ευρωπαϊκού άρματος μάχης MGCS (Main Ground Combat System) θεωρείται ότι έχει αποδυναμωθεί μετά την είσοδο της γερμανικής Rheinmetall στο σχέδιο και τις διαφωνίες σχετικά με τον σχεδιασμό του άρματος.

Ως προς το SCAF (Future Combat Air System), το οποίο προοριζόταν να αντικαταστήσει γύρω στο 2040 τα μαχητικά Rafale και Eurofighter μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος που θα περιλάμβανε ένα μαχητικό νέας γενιάς, drones και ένα ψηφιακό σύστημα μάχης, το Βερολίνο επιμένει στη συνέχιση της ανάπτυξης «βασικών συνιστωσών» του προγράμματος που τελικά εγκαταλείφθηκε.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου στις 16.15 ώρα Ελλάδος.