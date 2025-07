Δεκάδες υπουργοί από χώρες όλου του κόσμου συμμετέχουν από σήμερα σε διάσκεψη στον ΟΗΕ για το Μεσανατολικό με στόχο την προώθηση της λύσης των δύο κρατών – ενός ισραηλινού και ενός παλαιστινιακού–, αν και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την μποϊκοτάρουν.

Μετά την ανακοίνωση την Πέμπτη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει επισήμως ένα παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, η διάσκεψη, την οποία έχει συγκαλέσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και της οποίας συμπροεδρεύουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, ελπίζει να δώσει ώθηση στο ζήτημα.

“Gaza is more than a humanitarian crisis. It is a moral crisis that challenges the global conscience.”

– @antonioguterres says the UN will continue to speak out at every opportunity about the tragedy unfolding in Gaza and the need to release all hostages, immediately. pic.twitter.com/qgFtOgW2FT

— United Nations (@UN) July 26, 2025