Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μάλιστα, εντός της ημέρας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, στην Ουάσιγκτον όπου θα τεθεί στο τραπέζι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει.

Τι ανέφερε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ακούγεται ολοένα και πιο αισιόδοξος για τις πιθανότητες επιτυχίας του σχεδίου του τις τελευταίες ημέρες και το πρωί της Κυριακής δήλωσε ότι «υπάρχει πραγματική ευκαιρία για μεγαλείο στη Μέση Ανατολή».

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Πώς απάντησε ο Νετανιάχου

Από την δική του πλευρά, ο Νετανιάχου φάνηκε να είναι πιο επιφυλακτικός ως προς το θέμα αυτό.

«Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», δήλωσε στο δίκτυο. «Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, αυτή τη στιγμή».

«Ελπίζω να τα καταφέρουμε, επειδή θέλουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους μας, θέλουμε να απαλλαγούμε από την κυριαρχία της Χαμάς και να την αφοπλίσουμε, να αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα και να δημιουργήσουμε ένα νέο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και τους Ισραηλινούς, και για ολόκληρη την περιοχή», συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

‘FREE OUR HOSTAGES’: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 21-point peace plan for ending the Gaza war ahead of his meeting with President Trump at the White House on Monday. pic.twitter.com/J6owLMcIk0 — Fox News (@FoxNews) September 28, 2025

Τι αναφέρει ο Axios για τη συμφωνία στη Γάζα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το ειρηνευτικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με ανάρτηση του δημοσιογράφου Μπαράκ Ραβίντ από το Axios, στην πλατφόρμα X.

A senior U.S. official said that following the talks between Witkoff and Kushner and Netanyahu, the U.S. & Israel are very close to an agreement on Trump’s plan to end the war in Gaza. Hamas still needs to agree, the official added https://t.co/dypklAzht9 — Barak Ravid (@BarakRavid) September 29, 2025

Το ρεπορτάζ επικαλείται ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος επισημαίνει ότι το σχέδιο συζητήθηκε σε επαφές που είχαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρός του Τραμπ και πρώην σύμβουλός του) και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε πως η τελική έγκριση από τη Χαμάς παραμένει σε εκκρεμότητα, κάτι που αποτελεί κρίσιμο σημείο για την πρόοδο της πρωτοβουλίας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ελπίζει να οριστικοποιήσει την πρότασή του για ειρήνευση στη Γάζα κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Νετανιάχου, σήμερα.