Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής – Γιάννης Παναγιωτακόπουλος
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, στο φόντο των εντεινόμενων εκκλήσεων για να εξοπλίστει η Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία.
Η συνάντησή τους έρχεται μια μέρα μετά την δήλωση του Τραμπ ότι σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες στην Ουγγαρία.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία, η πρώτη με τον Πούτιν από τα μέσα Αυγούστου, ήταν «πολύ παραγωγική», προσθέτοντας ότι ομάδες από την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα.
Κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ, η τρίτη επίσκεψή του από τον Ιανουάριο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα «βιάζεται να επαναλάβει τον διάλογο μόλις ακούσει για τους Tomahawk».
Ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με τους προηγμένους πυραύλους, οι οποίοι έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ.
Όταν ρωτήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αν ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει στην Ουκρανία Tomahawks, απάντησε: «Θα δούμε… Ίσως».
Όμως, όταν ρωτήθηκε για το ίδιο ενδεχόμενο μετά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε ότι «δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε» τα αποθέματα Tomahawks των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «τα χρειαζόμαστε και εμείς… οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό».
Τι συζήτησαν χθες Τραμπ και Πούτιν
Μόλις χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική συνομιλία σχεδόν 2,5 ωρών, στην οποία κυριάρχησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση μετά από αυτό.
Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι πύραυλοι Tomahawk, που σκέφτονται να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία και έχουν εμβέλεια ικανή να πλήξει ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, δεν θα επηρέαζαν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις στο πεδίο. Πρόσθεσε πάντως ότι θα κατέστρεφαν τις ήδη εύθραυστες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.
Πηγή: CNN.COM
Οι ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου προς τους δύο ηγέτες ολοκληρώθηκαν
Ζελένσκι: Ο Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για την ειρήνη»
Ο Ζελένσκι από την πλευρά του έκρινε ότι ο Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για την ειρήνη» αλλά αισιοδοξεί πως «με τη βοήθειά σας (σ.σ. του Τραμπ) μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο».
«Χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός» και, το σημαντικότερο για τους Ουκρανούς, «εγγυήσεις ασφαλείας», είπε εξάλλου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κρίνοντας ότι ο Τραμπ «έχει την ευκαιρία να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο».
Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι χθες, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, είχε συναντήσεις με αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που «είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν», καθώς και με στελέχη αμυντικών βιομηχανιών, με τα οποία συζήτησε το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας.
Ο Ουκρανός πρόεδρος ερωτήθηκε για τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι «αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον».
Πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος είναι πολύ καλά ενημερωμένος για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και γνωρίζει πολλά για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει πολύ όταν γνωρίζεις τις λεπτομέρειες».
Τραμπ: «Ελπίζουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς να χρειαστούμε τα Tomahawks»
Οι δύο ηγέτες δέχονται ερωτήσεις από εκπροσώπους του Τύπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερώτηση για την προμήθεια πυραύλων Tomahawks στην Ουκρανία, λέγοντας: «Ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος είναι… ότι δεν είναι εύκολο για εμάς να σας δώσουμε… τεράστιες ποσότητες πολύ ισχυρών όπλων… Ελπίζουμε ότι δεν θα τα χρειαστούν. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς να χρειαστούμε τα Tomahawks».
Τραμπ: «Το μίσος μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι εμποδίζει τη συμφωνία»
«Η απέχθεια ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι και το «μίσος» μεταξύ τους είναι νομίζω ο βασικός παράγοντας που δεν μας αφήνει να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Τα καταφέραμε με 59 διαφορετικές χώρες στη Μέση Ανατολή θα τα καταφέρουμε και τώρα», ανέφερε ο Τραμπ.
Στον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Ουκρανός ηγέτης έφτασε χαμογελαστός και έγινε δεκτός από τον Τραμπ που ύψωσε τη γροθιά του.
Νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας από την Φινλανδία προς την Ουκρανία
Η Φινλανδία πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε πως προχωρά στην αποστολή του τρίτου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας μέσα σε τέσσερα χρόνια προς την Ουκρανία.
Πρόκειται για πακέτο που ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ και αφορά αναθέσεις απευθείας στην πολεμική βιομηχανία της χώρας για λογαριασμό του Κιέβου.
Συνάντηση με εκπροσώπους εταιρειών οπλικών συστημάτων
Λίγο πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι συναντήθηκε με εκπροσώπους εταιρειών όπλων
Ukrainian President Volodymyr Zelensky met with senior executives from several American defense contractors in Washington, prior to his meeting today at the White House with President Donald J. Trump, these included Raytheon, who produces the BGM-109 Tomahawk Land Attack Cruise… pic.twitter.com/AlQ6a5bgSs
— OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2025