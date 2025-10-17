Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής – Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, στο φόντο των εντεινόμενων εκκλήσεων για να εξοπλίστει η Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Η συνάντησή τους έρχεται μια μέρα μετά την δήλωση του Τραμπ ότι σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες στην Ουγγαρία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία, η πρώτη με τον Πούτιν από τα μέσα Αυγούστου, ήταν «πολύ παραγωγική», προσθέτοντας ότι ομάδες από την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ, η τρίτη επίσκεψή του από τον Ιανουάριο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα «βιάζεται να επαναλάβει τον διάλογο μόλις ακούσει για τους Tomahawk».

Ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με τους προηγμένους πυραύλους, οι οποίοι έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ.

Όταν ρωτήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αν ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει στην Ουκρανία Tomahawks, απάντησε: «Θα δούμε… Ίσως».

Όμως, όταν ρωτήθηκε για το ίδιο ενδεχόμενο μετά την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε ότι «δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε» τα αποθέματα Tomahawks των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «τα χρειαζόμαστε και εμείς… οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό».

Τι συζήτησαν χθες Τραμπ και Πούτιν

Μόλις χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική συνομιλία σχεδόν 2,5 ωρών, στην οποία κυριάρχησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση μετά από αυτό.

Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι πύραυλοι Tomahawk, που σκέφτονται να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία και έχουν εμβέλεια ικανή να πλήξει ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, δεν θα επηρέαζαν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις στο πεδίο. Πρόσθεσε πάντως ότι θα κατέστρεφαν τις ήδη εύθραυστες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Πηγή: CNN.COM