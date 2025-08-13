Ξεκίνησε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με το Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ,παρουσία του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και ηγετών από τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία, την Πολωνία, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Μάλιστα, η παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συζήτηση, η οποία είναι επικεντρωμένη σε θέματα ασφαλείας και ενεργειακής πολιτικής, συναρτήσει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ουκρανία, λόγω της ρωσικής επιθετικότητας.

Η τηλεδιάσκεψη κατά την άποψη μεγάλης μερίδας αναλυτών, συνιστά κίνηση υψηλής πολιτικής, με στόχο να ενδυναμώσει τη θέση της Ουκρανίας στο διεθνή διπλωματικό χάρτη και να αποτρέψει την περιθωριοποίηση των συμφερόντων του Κιέβου.