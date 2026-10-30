Ένας μήνας πέρασε από την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ και όμως η ίδια επιβίωσε από δύο ενέσεις με δηλητήριο που της χορήγησαν στο Τενεσί και σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, έκανε τις πρώτες της δηλώσεις.

Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα στην πτέρυγα μελλοθανάτων του Τενεσί, δηλώνει ότι αναρρώνει στην ιατρική πτέρυγα των φυλακών, ωστόσο ο πόνος που εξακολουθεί να βιώνει ξεπερνά κατά πολύ τον σωματικό.

«Δεν έχει υπάρξει στιγμή από εκείνη τη νύχτα που να μην πονάω», ανέφερε η 50χρονη Πάικ στην πρώτη δημόσια δήλωσή της, την οποία κοινοποίησε η νομική της ομάδα. «Πονάει το σώμα μου. Πονάνε τα χέρια μου. Πονάνε οι παλάμες μου. Πονάει ο λαιμός μου. Δυσκολεύομαι ακόμα να μιλήσω. Και ο πόνος δεν είναι μόνο σωματικός. Υπάρχει πόνος στο μυαλό και στην ψυχή μου».

Η Πάικ έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στις φυλακές του Νάσβιλ δέκα ημέρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της στις 30 Σεπτεμβρίου. Τα χέρια της παραμένουν πρησμένα και γεμάτα μώλωπες, καθώς η ομάδα εκτέλεσης επιχείρησε να τοποθετήσει φλεβοκαθετήρες για να χορηγήσει δύο δόσεις του θανατηφόρου φαρμάκου πεντοβαρβιτάλη στην κυκλοφορία του αίματός της, σύμφωνα με τους συνηγόρους της.

Ιατρικοί πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι οι τραυματισμοί της ενδέχεται να οφείλονται σε λανθασμένη εισαγωγή της βελόνας ή σε διαρροή της ουσίας στους ιστούς. Υπενθυμίζουμε πως προτού χάσει τις αισθήσεις της, παραπονέθηκε ότι ένιωθε το χέρι της σαν να επρόκειτο να εκραγεί και ότι «καίει».

«Μπήκα στον θάλαμο, προετοιμασμένη πως θα πεθάνω»

«Αναρρώνω και ξέρω ότι δυναμώνω», δήλωσε η Πάικ. «Αλλά το να αναρρώνεις δεν σημαίνει ότι είσαι καλά».

Την ημέρα που είχε προγραμματιστεί η εκτέλεσή της, όπως περιγράφει η ίδια, μπήκε στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα Υψίστης Ασφαλείας Ρίβερμπεντ (Riverbend) γαλήνια και προετοιμασμένη να πεθάνει, έχοντας περάσει τις τελευταίες της μέρες αποχαιρετώντας τα αγαπημένα της πρόσωπα. Στον θάλαμο εκτέλεσης, είπε στους μάρτυρες ότι τους αποχαιρετά με «στοργική καλοσύνη», αναφερόμενη σε μια βουδιστική προσευχή που της είχε υποδείξει να απαγγείλει ο πνευματικός της σύμβουλος.

«Δεν είχα διανοηθεί τη ζωή πέρα από εκείνη τη νύχτα», πρόσθεσε, «και είμαι βαθιά πληγωμένη από την ανικανότητα που έφερε τόσους ανθρώπους σε αυτή τη φρικτή θέση».

Εκπρόσωπος του Τμήματος Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί αρνήθηκε την Παρασκευή να σχολιάσει την υπόθεση, ενώ δεν κατέστη άμεσα δυνατή η επικοινωνία με το γραφείο του κυβερνήτη Μπιλ Λι. Στον απόηχο της αποτυχημένης εκτέλεσης, εκπρόσωπος της υπηρεσίας υποστήριξε ότι «ακολουθήθηκε πιστά κάθε βήμα του νόμιμου, καθιερωμένου πρωτοκόλλου εκτέλεσης της Πολιτείας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα» και ότι «η χημική ουσία της θανατηφόρας ένεσης στο πρωτόκολλο είναι διαχρονικά αποτελεσματική».

Ανεστάλησαν όλες οι εκτελέσεις μέχρι το τέλος του έτους

Ο κυβερνήτης Λι διέταξε ανεξάρτητη έρευνα προκειμένου να «διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη» και ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις μέχρι το τέλος του έτους. Ανακοίνωσε επίσης ότι ο Επίτροπος Σωφρονιστικών Υπηρεσιών, Φρανκ Στράντα, αποχώρησε από τη θέση του, με τον ίδιο τον Στράντα να αναφέρει ότι η κίνηση αυτή έγινε «προς το βέλτιστο συμφέρον» της Πολιτείας.

Άγνωστο αν θα εκτελεστεί εκ νέου η Πάικ

Το κατά πόσο η Πολιτεία θα επιχειρήσει εκ νέου να εκτελέσει την Πάικ παραμένει άγνωστο, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα ηθικό παράδοξο της θανατικής ποινής: ότι ένας κρατούμενος πρέπει να κριθεί επαρκώς υγιής προτού οδηγηθεί στον θάνατο.

Την Τετάρτη, ο Λι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας δεύτερης απόπειρας εκτέλεσης: «Εικάζω ότι η ποινή της θα παραμείνει η ίδια με πριν, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τα δικαστήρια», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο Λι, ο οποίος αποχωρεί από το αξίωμά του τον Ιανουάριο, αρνήθηκε να μετατρέψει την ποινή της Πάικ σε ισόβια κάθειρξη. Η Ρεπουμπλικανή υποψήφια για τη διαδοχή του, γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν (Marsha Blackburn), δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις εκτελέσεις εφόσον εκλεγεί και ότι τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης των διαθέσιμων μεθόδων. Αντίθετα, η Δημοκρατική αντίπαλός της, Τζέρι Γκριν (Jerri Green), δήλωσε ότι θα μπλόκαρε οποιαδήποτε εκτέλεση κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Οι δικηγόροι της Πάικ ανέφεραν ότι αναμένουν μια «μακρά νομική μάχη» εάν το Τενεσί προχωρήσει. Δικαστής δικαίωσε αυτόν τον μήνα την υπεράσπιση, αποφαινόμενος ότι η Πολιτεία οφείλει να διαφυλάξει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της αποτυχημένης εκτέλεσης.

Η μητέρα του θύματος, Μέι Μαρτίνες της 19χρονης φοιτήτρια που πριν από τρεις δεκαετίες σκότωσε η Κρίστα Πάικ, δήλωσε ότι το Τενεσί πρέπει «να κάνει το σωστό» και να μην την αφαιρέσει από την πτέρυγα μελλοθανάτων.

Υπενθυμίζουμε πως το 1995, η Πάικ μαζί με δύο άλλα άτομα βασάνισαν, χάραξαν και χτύπησαν μέχρι θανάτου τη 19χρονη Σλέμερ, συμφοιτήτριά τους στο επαγγελματικό πρόγραμμα Job Corps στο Νόξβιλ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η Πάικ, 18 ετών τότε, έβλεπε τη Σλέμερ ως ερωτική αντίζηλο.

Η Πάικ δεν αρνείται μέχρι και σήμερα τη συμμετοχή της στη στυγερή δολοφονία. Οι δικηγόροι της, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι κρίσιμοι παράγοντες, όπως το νεαρό της ηλικίας της τότε και τα παιδικά της χρόνια που σημαδεύτηκαν από πολυετή σωματική και σεξουαλική κακοποίηση καθώς και παραμέλης, δεν αξιολογήθηκαν πλήρως ούτε παρουσιάστηκαν στο σώμα των ενόρκων που την καταδίκασε σε θάνατο.

Στη δήλωσή της, η Πάικ σημείωσε: «Συνεχίζω να σκέφτομαι την οικογένεια του θύματός μου και τον ανείπωτο πόνο και την απώλεια που έχουν υποστεί».

Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς τους διασώστες, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που της συμπεριφέρθηκαν με «συμπόνια, αξιοπρέπεια και σεβασμό».

Αν και δηλώνει ότι αγνοεί ποιο θα είναι το μέλλον της, προσπαθεί «να βρει νόημα σε αυτό που συνέβη», καθώς είναι ο πρώτος καταγεγραμμένος άνθρωπος που επιβιώνει από θανατηφόρα ένεση μετά την έναρξη της χορήγησης των φαρμάκων.

«Δεν ξέρω γιατί επιβίωσα εκείνη τη νύχτα», κατέληξε. «Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Κάποιες μέρες είναι πιο δύσκολο να βρεις ελπίδα απ’ ό,τι άλλες. Προς το παρόν, προσπαθώ να αναρρώσω, μέρα με τη μέρα. Και κρατιέμαι από την αγάπη και την καλοσύνη τόσων ανθρώπων που μου θύμισαν ότι δεν είμαι μόνη».

Πηγή: NBC