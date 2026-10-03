Η Κρίστα Πάικ, η θανατοποινίτισσα η οποία επέζησε αφού της χορηγήθηκαν δύο θανατηφόρες ενέσεις, παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς τις αισθήσεις της και διασωληνωμένη σε νοσοκομείο του Τενεσί στις ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι της για πρώτη φορά αναφέρθηκαν με λεπτομέρειες στην κατάσταση της υγείας της μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της την περασμένη Τετάρτη.

Το προσωπικό του νοσοκομείου δίνει μάχη για να σώσει τη ζωή της 50χρονης Πάικ και να απομακρύνει από τον οργανισμό της το φάρμακο, την πεντοβαρβιτάλη, όπως ανέφεραν οι δικηγόροι της σε επείγον αίτημά τους με το οποίο ζητούν την έκδοση δικαστικής εντολής προκειμένου το Τμήμα Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί να διατηρήσει τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεσή της.

Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση – Αναπνέει με μηχανική υποστήριξη η Πάικ

Η καταδικασμένη για φόνο 50χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη και αναπνέοντας με μηχανική υποστήριξη.

Η αποτυχημένη απόπειρα τοποθέτησης γραμμών ενδοφλέβιας χορήγησης φαρμάκων έχει αφήσει και τα δύο της χέρια «πρησμένα, με εγκαύματα και φουσκάλες», προφανές αποτέλεσμα της διαρροής πεντοβαρβιτάλης (μιας εξαιρετικά αλκαλικής και καυστικής ουσίας) στους ιστούς κάτω από το δέρμα της, όπως αναφέρεται στην προσφυγή των δικηγόρων της.

«Οι φλέβες είχαν σπάσει»

Οι δικηγόροι κατηγορούν αξιωματούχους της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας του Τενεσί ότι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις γιατρών της Πάικ, σύμφωνα με τους οποίους λόγω προϋπαρχουσών παθήσεων θα ήταν πολύ δύσκολο να τοποθετηθούν στη θανατοποινίτισσα γραμμές ενδοφλέβιας χορήγησης φαρμάκων.

Παράλληλα κατήγγειλαν ότι σε καμία φάση της διαδικασίας κάποιο μέλος της ομάδας αρμόδιας για την εκτέλεση «δεν αντιλήφθηκε ότι οι γραμμές ενδοφλέβιας χορήγησης δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή ότι οι φλέβες είχαν σπάσει και η πεντοβαρβιτάλη εισχωρούσε στο σώμα της Πάικ».

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της γυναίκας, αυτόπτες μάρτυρες στην εκτέλεση άκουγαν την Πάικ «να κλαίει (…) να αναπνέει βαριά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

Στην αίτησή τους οι δικηγόροι παρέχουν την πληρέστερη ως τώρα εικόνα των ιατρικών συνεπειών που είχε η απόπειρα εκτέλεσης, η οποία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Τενεσί Μπιλ Λι, πραγματοποιήθηκε με βάση το καθιερωμένο πρωτόκολλο της πολιτείας.

Αυτή ήταν η δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης στο Τενεσί φέτος, ένα γεγονός που ώθησε τον Λι να αναστείλει τις εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Παράλληλα έχει ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας για να καθοριστεί τι ακριβώς συνέβη.

Το χρονικό της δολοφονίας που διέπραξε η Πάικ

Η Πάικ καταδικάστηκε πριν τρεις δεκαετίες για τον βασανισμό και τον φόνο μιας 19χρονης συμμαθήτριάς της. Η Πάικ ήταν 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον 17χρονο τότε σύντροφό της και με μια φίλη τους παρέσυραν την 19χρονη Κολίν Σλέμερ, μια συμφοιτήτριά τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Job Corps, σε δασική περιοχή του Νόξβιλ όπου την σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν.

Οι δύο συνεργοί της γλίτωσαν τη θανατική ποινή, με τον 17χρονο σύντροφο της Πάικ να καταδικάζεται σε ισόβια ενώ στη φίλη της επιβλήθηκε ποινή με αναστολή με αντάλλαγμα να καταθέσει εναντίον των δύο άλλων.

Θα ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στο Τενεσί εδώ και περισσότερους από δύο αιώνες και το πρώτο πρόσωπο στη σύγχρονη ιστορία της εσχάτης των ποινών στις ΗΠΑ που θα εκτελούνταν στην εν λόγω πολιτεία για ένα έγκλημα που διέπραξε όταν ήταν έφηβος.

Η μητέρα της Κολίν Σλέμερ δήλωσε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης ότι «η πολιτεία της εξέφρασε την ειλικρινή της συγγνώμη» για την αποτυχημένη εκτέλεση, στην οποία ήταν παρούσα.