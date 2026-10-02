Για περίπου μία ώρα παρέμεινε δεμένη στο φορείο της αίθουσας εκτελέσεων η Κρίστα Πάικ, καθώς οι αρμόδιοι προσπαθούσαν επανειλημμένα να εντοπίσουν φλέβα προκειμένου να προχωρήσουν στη θανατηφόρα ένεση.

Όπως μεταδίδει η New York Post, επικαλούμενη τους δικηγόρους της, στην αποτυχημένη διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον επτά βελόνες. Μάλιστα, μία από αυτές λύγισε κατά την αφαίρεσή της από το χέρι της 50χρονης.

Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες και την καθυστέρηση, η Πάικ φέρεται να παρέμεινε συνεργάσιμη, φτάνοντας στο σημείο να υποδεικνύει στο προσωπικό σημεία του σώματός της όπου πίστευε ότι θα μπορούσε να βρεθεί φλέβα.

«Δοκιμάστε λίγο πιο ψηλά, στον ώμο μου. Δοκιμάστε εδώ, νομίζω ότι θα είναι εντάξει», φέρεται να τους είπε αρκετές φορές, σύμφωνα με τον δικηγόρο Στίβεν Φέρελ του Federal Defender Services of Eastern Tennessee.

«Νιώθω ότι το χέρι μου θα εκραγεί»

Η διαδικασία στο Riverbend Maximum Security Institution του Νάσβιλ τελικά δεν ολοκληρώθηκε. Η Πάικ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Vanderbilt University Hospital, όπου, σύμφωνα με τους συνηγόρους της, την επόμενη ημέρα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση και λάμβανε υποστήριξη για να παραμείνει στη ζωή.

Οι δικηγόροι της εξέφρασαν παράλληλα φόβους ότι ενδέχεται να έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη.

Κατά τις προσπάθειες τοποθέτησης των ενδοφλέβιων γραμμών, η 50χρονη φέρεται να ανέφερε έντονη ενόχληση και πόνο. «Νιώθω ότι το χέρι μου είναι έτοιμο να εκραγεί. Ένα σημείο πάλλεται πολύ έντονα», φέρεται να είπε, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του WKRN Τόρι Γκέσνερ, η οποία παρακολούθησε τη διαδικασία ως μάρτυρας.

Οι συνήγοροί της υποστηρίζουν ότι η Πάικ παρέμεινε καθηλωμένη για περίπου μία ώρα, ενώ το προσωπικό επιχειρούσε ξανά και ξανά να εξασφαλίσει φλεβική πρόσβαση.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, της χορηγήθηκε δύο φορές πεντοβαρβιτάλη, με κάθε δόση να έχει σχεδιαστεί ως θανατηφόρα. Ωστόσο, η εκτέλεση δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Οι δικηγόροι της αποδίδουν την αποτυχία τόσο στη δυσκολία εντοπισμού φλέβας όσο και σε προβλήματα της διαδικασίας, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, είχαν επισημάνει στις Αρχές πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεση.

Ο φόβος που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, επιβεβαιώθηκε

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν οι συνήγοροι της Πάικ στους φόβους που είχε εκφράσει πριν από την εκτέλεση. Η ίδια φέρεται να ανησυχούσε ότι το προσωπικό δεν θα μπορούσε εύκολα να αποκτήσει πρόσβαση στις φλέβες της.

Ο Στίβεν Φέρελ υποστήριξε ότι η παρατεταμένη διαδικασία ήταν ακόμη πιο δύσκολη για την 50χρονη, δεδομένου του ιστορικού σεξουαλικής κακοποίησης που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, είχε βιώσει όταν ήταν νεότερη.

Όπως ανέφερε, ένας από τους βασικούς φόβους της ήταν ότι θα παρέμενε ακινητοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ το προσωπικό θα επιχειρούσε επανειλημμένα να αποκτήσει πρόσβαση στις φλέβες της.

Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανακοίνωσε την αναστολή των εκτελέσεων και τη διενέργεια «ολοκληρωμένης, ανεξάρτητης επανεξέτασης» των σχετικών διαδικασιών.

Η νομική ομάδα της Πάικ ζητά πλέον τη μετατροπή της θανατικής ποινής της. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι, έπειτα από δύο δεκαετίες στην απομόνωση και την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση, η 50χρονη έχει υποστεί εξαιρετικά βαριά τιμωρία.

Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο και τη συζήτηση γύρω από τις μεθόδους εκτέλεσης στο Τενεσί. Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Μάρσα Μπλάκμπερν τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς της ηλεκτρικής καρέκλας, ζητώντας να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους απέτυχε η συγκεκριμένη διαδικασία.

Το έγκλημα που οδήγησε την Πάικ στην πτέρυγα των μελλοθανάτων

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ τον Ιανουάριο του 1995.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εκδοχή, η τότε 18χρονη Πάικ, ο 17χρονος σύντροφός της Τάνταριλ Σιπ και η επίσης 18χρονη Σαντόλα Πίτερσον οδήγησαν τη Σλέμερ σε απομονωμένο σημείο της πανεπιστημιούπολης του University of Tennessee στο Νόξβιλ.

Η 19χρονη δέχθηκε επίθεση και ξυλοκοπήθηκε πριν χάσει τη ζωή της, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι το περιστατικό διήρκεσε τουλάχιστον μισή ώρα.

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996. Ο Σιπ, ο οποίος ήταν ανήλικος κατά τον χρόνο του εγκλήματος, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ η Πίτερσον, που κατέθεσε εναντίον των συγκατηγορουμένων της, καταδικάστηκε για συνέργεια.