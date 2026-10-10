Στη φυλακή επέστρεψε η Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση στην πολιτεία του Τενεσί, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η διαδικασία.

Η 50χρονη έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκε εκ νέου στο Σωφρονιστικό Κέντρο Ντέμπορα Κ. Τζόνσον, όπου κρατούνταν επί τρεις δεκαετίες. Την εξέλιξη επιβεβαίωσαν οι δικηγόροι της, σύμφωνα με το Associated Press.

Σε ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι συνήγοροί της ανέφεραν:

«Είναι ευγνώμων στους διασώστες και στην ιατρική ομάδα για τη φροντίδα που της παρείχαν υπό αυτές τις εξαιρετικά ασυνήθιστες συνθήκες. Συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στη φυλακή και εμείς θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε την πορεία της ανάρρωσης της».

Η Πάικ επέζησε παρά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, κατά την απόπειρα εκτέλεσής της στις 30 Σεπτεμβρίου. Το περιστατικό έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ σχετικά με την ασφάλεια και την αξιοπιστία της θανατηφόρας ένεσης, την ώρα που το Τέξας ετοιμάζεται για την πρώτη εκτέλεση στη χώρα μετά την αποτυχία στο Τενεσί.

Η δικαστική μάχη για τη διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων

Κατά τη διάρκεια δικαστικής ακρόασης στο Νάσβιλ, οι δικηγόροι της Πάικ ζήτησαν να διασφαλιστεί άμεσα κάθε στοιχείο που σχετίζεται με την αποτυχημένη εκτέλεση. Όπως υποστήριξαν, η εντολέας τους δεν ήταν μέχρι πρότινος σε θέση να επικοινωνήσει ή να δώσει τη συγκατάθεσή της για την υποβολή νέων προσφυγών.

Η δικαστής Ι’Ασία Μάιλς εξέδωσε αυστηρή εντολή προς την πολιτεία, ζητώντας να διατηρηθεί ανέπαφο το σύνολο του αποδεικτικού υλικού. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται βιντεοσκοπήσεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία, καταθέσεις μαρτύρων, σύριγγες, σωληνώσεις ορού, φάρμακα, καθώς και οι αριθμοί παρτίδας των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν.

Η Εισαγγελία, από την πλευρά της, χαρακτήρισε περιττή τη δικαστική παρέμβαση, διαβεβαιώνοντας ότι τα σχετικά στοιχεία έχουν ήδη καταγραφεί.

Τι μπορεί να πήγε στραβά με τις φλέβες

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, η αποτυχημένη διαδικασία ενδέχεται να οφείλεται σε σοβαρό πρόβλημα στην ενδοφλέβια γραμμή. Το φάρμακο φέρεται να συσσωρεύτηκε στους ιστούς αντί να εισέλθει κανονικά στην κυκλοφορία του αίματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται η χαρακτηριστική διαπίστωση ότι «σε κανένα σημείο η ομάδα εκτέλεσης δεν αντιλήφθηκε ότι οι φλέβες είχαν σπάσει ή ότι οι βελόνες δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά».

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 19:30 της 30ής Σεπτεμβρίου. Λίγα λεπτά μετά την τελευταία της δήλωση, η Πάικ παραπονέθηκε για έντονο πόνο στο χέρι. Παρότι έδειξε να χάνει τις αισθήσεις της, συνέχισε να αναπνέει βαριά μέχρι τις 20:53, όταν οι δημοσιογράφοι απομακρύνθηκαν από την αίθουσα.

Στις 21:14, ασθενοφόρο την παρέλαβε για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας εκτέλεσης

Η κατάσταση της υγείας της Πάικ παραμένει κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες νομικές εξελίξεις. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Αναισθησιολογίας Δρ. Τζόελ Ζίβοτ, ενδέχεται να χρειαστούν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των επιπτώσεων και αν η ίδια θα ανακτήσει πλήρως τις νοητικές της ικανότητες.

Η αξιολόγηση αυτή θεωρείται καθοριστική, καθώς θα συμβάλει στο να αποσαφηνιστεί αν η πολιτεία θα μπορούσε, από νομικής άποψης, να επιχειρήσει εκ νέου την εκτέλεσή της.

Η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον ξυλοδαρμό και τη δολοφονία με μαχαίρι της συμφοιτήτριάς της, Κολίν Σλέμερ, το 1995.

Η αποτυχία της εκτέλεσης, έπειτα από τρεις δεκαετίες κράτησης, έχει πλέον μετατρέψει την υπόθεσή της σε σημείο αναφοράς για τη συζήτηση γύρω από την εφαρμογή της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες.