Την απόλυτη σύγχυση που επικράτησε στις φυλακές Riverbend όταν η θανατηφόρα ένεση δεν σκότωσε την καταδικασμένη σε θανατική ποινή Κρίστα Πάικ, αποκαλύπτει δημοσίευμα του Associated Press, που ζήτησε αρχεία από τις τηλεφωνικές κλήσεις στην υπηρεσία 911 για τις έκτακτες ανάγκες στις ΗΠΑ. Πέρα από τον πολύτιμο χρόνο που χάθηκε, καθώς η πρώτη κλήση έγινε από την φυλακή περίπου μία ώρα μετά, είναι αποκαλυπτικό ότι το αίτημα για έκτακτη συνδρομή δεν επιβεβαιώθηκε αμέσως γιατί ο σωφρονιστικός υπάλληλος δεν ήξερε τον κωδικό επιβεβαίωσης που χρησιμοποιείται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ακολουθούν νέες καθυστερήσεις, καθώς ξεκινά ένας «υπηρεσιακός διάλογος» για το αν το αίτημα είναι πραγματικό ή πρόκειται για φάρσα, αφού η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης δυσκολεύεται -εύλογα- να αντιληφθεί πώς μία θανατική εκτέλεση μπορεί να έχει αποτύχει.

Επίσης, οι υπάλληλοι επισημαίνουν πως δεν χρησιμοποιήθηκε ο κωδικός επιβεβαίωσης από την φυλακή, οπότε τείνουν να πιστέψουν πως πρόκειται για φάρσα. Μέχρι να ολοκληρωθούν τελικά οι επιβεβαιώσεις, το ασθενοφόρο και οι διασώστες έχουν καθυστερήσει αρκετή ώρα.

Τα κρίσιμα λεπτά που χάθηκαν

Η 50χρονη σήμερα Κρίστα Πάικ –μια από τις νεότερες γυναίκες που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στις ΗΠΑ για τη δολοφονία της συμμαθήτριάς της το 1995– επρόκειτο να εκτελεστεί στις 30 Σεπτεμβρίου με θανατηφόρα ένεση (πεντοβαρβιτάλη). Ωστόσο, επέζησε έχοντας λάβει δύο δόσεις.

Σύμφωνα με τις απομαγνητοφωνήσεις, η πρώτη κλήση στο 911 έγινε στις 20:40, λίγο περισσότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης, με τον καλούντα να αναφέρει ότι η Πάικ ήταν αναίσθητη και δεν ανέπνεε κανονικά. Ωστόσο, ο καλών δεν ήταν σε θέση να δώσει τον απαραίτητο κωδικό που θα επιβεβαίωνε τη γνησιότητα του αιτήματος.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στις 21:03, ένας τηλεφωνητής να αναφέρει ότι, σύμφωνα με τους προϊσταμένους του, η κλήση είχε χαρακτηριστεί ψευδής και ότι δεν υπήρχε ανάγκη για ιατρική βοήθεια στις φυλακές. Χρειάστηκε να περάσει περίπου μισή ώρα από την αρχική κλήση για να επιβεβαιώσουν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ότι το περιστατικό ήταν πραγματικό, με τους διασώστες να αποκτούν τελικά πρόσβαση στις εγκαταστάσεις γύρω στις 21:11.

Ανάρρωσε και επέστρεψε στην φυλακή

Το πρωτόκολλο της πολιτείας για τη θανατική ποινή προβλέπει τη χορήγηση δεύτερης δόσης εάν η πρώτη δεν επιφέρει τον θάνατο, ωστόσο υπάρχει νομοθετικό κενό για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί εάν ο κρατούμενος επιβιώσει και από τη δεύτερη ένεση.

Η Πάικ, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, παρέμεινε για αρκετές ημέρες διασωληνωμένη σε αναπνευστήρα. Σύμφωνα με τους συνηγόρους της, η κατάστασή της ήταν τόσο κρίσιμη που υπήρξε περίοδος όπου δεν περίμεναν να επιβιώσει. Τελικά, ανέκτησε τις αισθήσεις της και μόλις το περασμένο Σάββατο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, επιστρέφοντας στις γυναικείες φυλακές όπου κρατείται εδώ και τρεις δεκαετίες.