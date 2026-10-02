Την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοποινίτισσας Κρίστα Πάικ στο Τενεσί σχολίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την απορία του για το γεγονός ότι η 50χρονη επέζησε από τη διαδικασία των δύο θανατηφόρων ενέσεων πεντοβαρβιτάλης. Ωστόσο, απέφυγε να πάρει θέση για το εάν οι αρχές της πολιτείας του Τενεσί θα πρέπει να επιχειρήσουν εκ νέου να εκτελέσουν τη θανατική της ποινή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο ταξίδι του στο Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την υπόθεση «ενδιαφέρουσα περίπτωση», παραπέμποντας στην πολιτεία του Τενεσί για τις αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα.

🚨 Trump criticizes the failed Christa Pike execution after she survived two lethal-injection attempts in Tennessee. He also raised the firing squad as an alternative. pic.twitter.com/m2N5CAWahC — Opinion News (World) (@OpinionNewsroom) October 1, 2026

«Ήταν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, αλλά θα πρέπει να μιλήσετε με το Τενεσί γι’ αυτό. Για το αν πρόκειται να προχωρήσουν ή όχι», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα έκπληκτος όταν ρωτήθηκε για την αποτυχία της διαδικασίας, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο προβλεπόμενες δόσεις του φαρμάκου της θανατηφόρας ένεσης.

«Πώς γίνεται αυτό;», διερωτήθηκε, για να προσθέσει: «Θα έπρεπε να είναι εύκολο να γίνει. Δεν θα έπρεπε να είναι πολύ δύσκολο».

Ζωντανή αλλά σε κρίσιμη κατάσταση η Πάικ

Η Πάικ παραμένει ζωντανή μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Νάσβιλ. Οι δικηγόροι της ανέφεραν ότι λαμβάνει ιατρική φροντίδα με στόχο να κρατηθεί στη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, ισχυρού βαρβιτουρικού που προβλέπεται από το πρωτόκολλο του Τενεσί για τις εκτελέσεις με θανατηφόρα ένεση. Παρά τη χορήγησή τους, ο θάνατός της δεν επήλθε και τελικά μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Μάρτυρες που παρακολούθησαν την εκτέλεση περιέγραψαν μια διαδικασία που εξελίχθηκε διαφορετικά από το αναμενόμενο, καθώς η 50χρονη συνέχισε να αναπνέει μετά τη χορήγηση των φαρμάκων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποια στιγμή ρώτησε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους εάν αυτό που αισθανόταν στο χέρι της ήταν φυσιολογικό.

Το Τμήμα Σωφρονισμού του Τενεσί υποστηρίζει ότι το προσωπικό ακολούθησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο και ότι πραγματοποιήθηκαν όλα τα στάδια που επιτρέπονταν βάσει της διαδικασίας.