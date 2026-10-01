Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε η 50χρονη Κρίστα Γκέιλ Πάικ, καθώς η εκτέλεσή της με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί δεν ολοκληρώθηκε. Παρά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, η καρδιακή της λειτουργία παρέμενε ενεργή.

Όπως δήλωσε στο BBC δικηγόρος της, η Πάικ μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα μετά το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Riverbend, στο Νάσβιλ.

Η νομική της ομάδα είχε καταθέσει έκτακτη προσφυγή ενώ η διαδικασία βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι η καταδικασμένη είχε χάσει τις αισθήσεις της, όμως διατηρούσε σφυγμό και ακουγόταν να ροχαλίζει.

Η Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ. Το έγκλημα διαπράχθηκε τον Ιανουάριο του 1995, όταν η ίδια ήταν μόλις 18 ετών.

Δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης και διακοπή της διαδικασίας

Η διαδικασία ξεκίνησε περίπου στις 20:00, τοπική ώρα. Στην Πάικ χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, ενώ η κουρτίνα που χώριζε τον χώρο της εκτέλεσης από την αίθουσα των μαρτύρων έκλεισε δύο φορές, σύμφωνα με το Associated Press.

Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον χώρο ανέφεραν ότι άκουγαν την 50χρονη να ροχαλίζει έντονα, ενώ στη συνέχεια τους ζητήθηκε να αποχωρήσουν.

Οι δικηγόροι της προσέφυγαν άμεσα στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να διακοπεί η εκτέλεση και να της παρασχεθεί επείγουσα ιατρική βοήθεια. Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κλίφτον Κόρκερ εξέδωσε απόφαση, στην οποία ανέφερε ότι είχε ήδη ξεκινήσει η παροχή της απαιτούμενης ιατρικής φροντίδας.

Η αντίδραση των δικηγόρων της

Σε δήλωσή τους προς την εφημερίδα Tennessean, οι συνήγοροι της Πάικ κατηγόρησαν τις αρχές του Τενεσί για αποτυχία στην εφαρμογή της διαδικασίας.

Όπως ανέφεραν, οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τους φόβους που είχαν εκφράσει πριν από την εκτέλεση σχετικά με πιθανές δυσκολίες στην πρόσβαση στις φλέβες, τραυματισμούς των φλεβών κατά τη διαδικασία, ενδεχόμενη αλλοίωση της πεντοβαρβιτάλης και ανεπαρκή δυνατότητα παροχής επείγουσας ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση επιπλοκής.

Παράλληλα, επέκριναν το γεγονός ότι σημαντικά τμήματα του πρωτοκόλλου εκτέλεσης παραμένουν απόρρητα.

«Ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο», απαντούν οι Αρχές

Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Σωφρονιστικών Καταστημάτων του Τενεσί υποστήριξε ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες.

Η εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Ντορίντα Κάρτερ, δήλωσε στην Tennessean ότι εφαρμόστηκε κάθε προβλεπόμενο στάδιο του νόμιμου πρωτοκόλλου εκτέλεσης της Πολιτείας, το οποίο έχει εγκριθεί από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ίδια, η ουσία που προβλέπεται για τη θανατηφόρα ένεση έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, ενώ το ισχύον πρωτόκολλο δεν προβλέπει επιπλέον διαδικασίες πέρα από εκείνες που εφαρμόστηκαν το βράδυ της Τετάρτης.

Η Κάρτερ επιβεβαίωσε επίσης ότι η Πάικ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο εκτός των φυλακών.

Ανησυχία για πιθανή εγκεφαλική βλάβη

Ο δρ Τζόελ Ζίβοτ, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Emory και ιατρικός σύμβουλος της νομικής ομάδας της Πάικ, δήλωσε στο BBC ότι ενδέχεται η συγκέντρωση της πεντοβαρβιτάλης στο αίμα της να μην έφτασε ποτέ στο απαιτούμενο επίπεδο ώστε να προκληθεί άπνοια και καρδιαγγειακή κατάρρευση.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες της καθυστέρησης στην παροχή ανάνηψης, εκτιμώντας ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχει προκληθεί εγκεφαλική βλάβη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε το «πράσινο φως»

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε προσωρινή αναστολή που είχε εκδοθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα από κατώτερο δικαστήριο.

Ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες που το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεπε να προχωρήσει η εκτέλεση της Πάικ. Λίγες ώρες νωρίτερα, το Εφετείο της 6ης Περιφέρειας είχε αναστείλει προσωρινά τη διαδικασία, προκειμένου να εξετάσει περαιτέρω τα επιχειρήματα της υπεράσπισης.

Οι δικηγόροι της υποστήριζαν ότι κατά τη δίκη του 1996 οι ένορκοι δεν είχαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν πλήρως στοιχεία που αφορούσαν το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, είχε υποστεί η Πάικ κατά την παιδική της ηλικία.

Οι συνήγοροι ανέφεραν ακόμη ότι για χρόνια η Πολιτεία του Τενεσί αμφισβητούσε ενώπιον των δικαστηρίων τις καταγγελίες της για κακοποίηση. Σε πρόσφατη διαδικασία, ωστόσο, οι εκπρόσωποι της Πολιτείας δήλωσαν ότι πλέον δεν αμφισβητούν πως η Πάικ είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο κυβερνήτης του Τενεσί είχε απορρίψει το αίτημά της για επιείκεια. Η Πάικ ήταν η μοναδική γυναίκα που βρισκόταν στην πτέρυγα των θανατοποινιτών της Πολιτείας.

Η υπόθεση της δολοφονίας της Κολίν Σλέμερ

Η Πάικ ήταν 18 ετών τον Ιανουάριο του 1995, όταν μαζί με τον τότε 17χρονο σύντροφό της και μία ακόμη φίλη τους οδήγησαν τη 19χρονη Κολίν Σλέμερ σε δασική περιοχή. Οι δύο γυναίκες συμμετείχαν στο ίδιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Job Corps.

Η Σλέμερ δολοφονήθηκε στην περιοχή, ενώ η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα εξαιτίας της ιδιαίτερα βίαιης φύσης του εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια της δίκης προέκυψε ότι η Πάικ θεωρούσε τη Σλέμερ αντίζηλό της, καθώς πίστευε ότι η νεαρή είχε αναπτύξει ενδιαφέρον για τον σύντροφό της, Τάνταριλ Σιπ.

Η Πάικ και ο Σιπ ομολόγησαν την εμπλοκή τους και περίπου έναν χρόνο αργότερα καταδικάστηκαν για φόνο εκ προμελέτης. Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ ο Σιπ σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αναστολής.

Η τρίτη κατηγορούμενη, Σαντόλα Πίτερσον, η οποία ήταν 18 ετών και είχε αναλάβει ρόλο «τσιλιαδόρου», συνεργάστηκε με τις αρχές και κατέθεσε υπέρ της κατηγορούσας αρχής. Στη συνέχεια τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση.

Το 2001 η Πάικ καταδικάστηκε επιπλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας, υπόθεση που αφορούσε επίθεση εναντίον συγκρατούμενής της, σύμφωνα με τις σωφρονιστικές αρχές του Τενεσί.

Στην αίτηση 226 σελίδων προς τον κυβερνήτη, με την οποία ζητούσαν τη μετατροπή της θανατικής ποινής σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής, οι δικηγόροι της αναφέρονταν εκτενώς στο δύσκολο παρελθόν της.

Μεταξύ άλλων, υποστήριζαν ότι η Πάικ είχε υποστεί βία, παραμέληση και επανειλημμένη σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική της ηλικία, ενώ ανέφεραν ότι είχε πέσει θύμα βιασμού σε ηλικίες 11 και 17 ετών. Στην αίτηση περιλαμβάνονταν επίσης οι διαγνώσεις που είχε λάβει κατά την κράτησή της, μεταξύ των οποίων διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες.